Reyhanlı'da 1 askerimiz şehit

22.3.2017 - 11:00

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Suriye sınırında bulunan bir karakola açılan ateş sonucu 1 asker şehit düştü.

Reyhanlı'nın Suriye sınırında karşı taraftan ateş açıldı.

1 ASKER ŞEHİT

Çıkan çatışmada Bükülmez Karakolu'nda görevli bir Türk askeri şehit oldu.

PYD BÖLGESİNDEN AÇILAN KESKİN NİŞANCI ATEŞİ İLE ŞEHİT OLDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saat 08.45 sularında 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir askerin, nöbet görevi esnasında Suriye'deki PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olduğu belirtildi.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Söz konusu bölgeye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, şehit asker için Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Türk milletine başsağlığı dilendi.

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