Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

29.5.2017 - 22:14

Rusya’nın Suriye’ye askeri malzeme taşımada kullanmak üzere Türkiye’den satın aldığı askeri kargo gemisi “Dvinitsa-50”, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Geminin geçişi esnasında bazı askerler nöbet tutarken, bazılarının da dürbünle etrafı gözledikleri görüldü.

Rus donanmasının Suriye’ye askeri malzeme taşımada kullanmak üzere Türkiye’den satın aldığı “Dvinitsa-50” adlı askeri kargo gemisi, saat 18.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geminin boğazdan geçişine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot eşlik etti. Geminin güvertesindeki bazı askerler silahla nöbet tutarken, bazıları da dürbünle etrafı izledi. Karadeniz’den giriş yapan gemi, yaklaşık 1,5 saatte İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

Doğan Can Cesur

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