Rus ruletinden ölümle ilgili terör şüphesi

İstanbul’da Özbek sevgilisi Feride Bayramova’nın evinde başından vurulmuş olarak bulunan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı polisi Ramazan Özçelik’in (24) ölümüyle ilgili olarak, evinde 4 telefon hattı ve F serisi 1 dolar bulunan Bayramova, Terörle Mücadele tarafından sorgulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nda haziran 2016’dan itibaren görev yapmaya başlayan polis memuru Ramazan Özçelik (24), geçen pazartesi saat 14.30 sıralarında Özbekistan uyruklu sevgilisi Feride Bayramova’nın (25) İstanbul Beylikdüzü’ndeki evinde başından vurularak öldü.

ÇANTASINDAN 1 DOLARLIK F SERİSİ BANKNOT ÇIKTI

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Ahıska Türkü olan İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Feride Bayramova, Rus ruleti videosu izledikten sonra sevgilisinin başına dayadığı silahın ateş aldığını öne sürdü. Gözaltına alınıp Büyükçekmece Savcılığı’na sevk edilen Bayramova serbest bırakıldı ancak çantasından çıkan 1 dolarlık F serisi banknot ve adına çıkarılan 4 ayrı telefon hattı nedeniyle yeniden gözaltına alınıp İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edildi.

‘GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜ’

Soruşturma derinleştirilirken, Özbek kadının yeniden ifadesi alındı. Polis memuru ile 2016 yılının ağustos ayında bir arkadaşlık sitesinde tanıştıklarını söyleyen Bayramova, “Birlikte olmaya başladık. Evi de Özbekistan’da doktor olan annem ve babamın katkılarıyla aldım. Geçimimi de onların gönderdiği parayla sağlamaktayım. 4 telefon hattı, benim ve ailemin kullandığı hatlardır. 1 dolarlık banknot ise babamın gönderdiği paralardan biri” dedi.

Bayramova, olay günü yaşananları ise şöyle anlattı:

“Ramazan, cep telefonumdan izlediğimiz Rus ruleti videosu sonrası ‘Öyle değil böyle oynanır’ diyerek silahı başına dayadı. Ona engel olmak istedim. Silah ateş aldı. Gözlerimin önünde hayatını kaybetti.”

GÖRÜNTÜLER İNTERNETTE BULUNAMADI

Bayramova’nın ifadesinde, Ramazan Özçelik’in daha önce de Rus ruleti oynayıp silahı sol eline ve başına dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın patlamadığını söylediği öğrenildi. Bayramova’nın, sevgilisiyle izlediklerini öne sürdüğü görüntünün internette bulunamaması ise şüpheleri arttırdı.

ANNE ÖZÇELİK: OĞLUMA TUZAK KURUP ÖLDÜRDÜLER

Oğlunun ölüm haberini evine gelen polislerden öğrendiğini belirten acılı anne Zeynep Özçelik ise polise verdiği ifadesinde “Oğlumun ne intihar ettiğine ne de kazara kendini vurduğunu inanıyorum. Oğlumun kurulan tuzak sonucu vurulduğuna inanıyorum. Bu zamana kadar bana bir derdi olduğunu söylemedi. Neşeli, hareketli birisiydi. İçine kapanık değildi. Oğlumun ölmesiyle ilgili olarak olayın çok sıkı bir şekilde araştırılmasını istiyorum” dedi.

Oğlunu vefat eden babasının yanına Kanarya Mezarlığı’na defnettiğini ifade eden acılı anne, “Oğlum yetim kaldığında 4 yaşındaydı. Hem anneleri hem babaları oldum. Ramazan’la birlikte 3 çocuğumu yemedim yedirdim, içmedim içirdim, okuttum, büyüttüm. Ramazan devletine, milletine bağlı bir çocuktu. Rus ruletine de inanmıyorum. Böyle eğitimli bir çocuk, tabancayla Rus ruleti yapılmayacağını bilmez mi?” diye konuştu.

Anne Özçelik, “Ramazan 4 gün izin almıştı. Ağabeyinin Trabzon’daki yemin törenine gittik. Hafta sonu da açık öğretim sınavları nedeniyle erken döndü. Olaydan önce yani cumartesi ve pazar da sınava girdi. Akşam da havalimanından beni aldı” ifadesini kullandı.

KAFA KARIŞTIRAN SORULAR

Polis, olayla ilgili çelişkileri ve karanlıkta kalmış bazı durumları aydınlatmaya çalışıyor. İşte cevap aranan sorular...

- Rus ruleti şarjörlü tabancayla oynanmaz.

- Rus ruleti görüntülerine ulaşılamadı. Özbek kadın, Rus ruletiyle ilgili yalan mı söylüyor?

- Malatya’da öğrenci olan bir kişi neden İstanbul’da ev alır?

- Bayramova’dan çıkan telefon hatlarıyla ilgili yapılan görüşmeler araştırılıyor .