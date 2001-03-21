Ruslar Suriye'de RATNİK'i test etti

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Suriye’deki operasyon sırasında Rus askerlerin yeni nesil ekipman sistemi Ratnik’i test ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Borisov, "Yeni haberleşme, istihbarat, elektronik harp sistemleriyle Ratnik asker ekipmanı denendi. Buna modern tüfekler de dahil. Suriye'deki operasyon sırasında aktif olarak Rus uzay araçları grubu da kullanıldı" dedi.

Suriye'de Ratnik ekipman sistemiyle Hmeymim üssünü koruyan deniz piyadeleri, askeri polis birlikleri ve Özel Operasyon Kuvvetleri askerleri donatıldı.

Suriye'den yeni dönen bir Rus asker, Sputnik'e açıklamasında, Ratnik'teki yeni kurşun geçirmez yeleğin çok sayıda askerin hayatını kurtardığını anlattı.

Geleceğin askeri teçhizatı «Ratnik»



«Ratnik», piyade silahları, koruyucu kıyafet, istihbarat, kontrol ve haberleşme sistemleri alanındaki en son gelişmeleri bir araya getiren Rus savaş teçhizatı.

Ratnik, “geleceğin askeri teçhizatı” olarak da adlandırılan Rus yapımı yeni nesil piyade teçhizat sistemidir. Ratnik, savaş alanındaki her bir askerin niteliğini navigasyon alanındaki son bilimsel gelişmeler, gece görüş sistemleri, askerin psikofizyolojik durumunu izleme, zırh ve kumaş üretiminde kullanılan ileri malzemeler sayesinde artırmayı öngören genel projenin bir parçasıdır.

Teçhizat, ilk kez MAKS-2011 Fuarı’nda tanıtılmıştı. Askeri testler, Aralık 2012’de, 27. Motorize Piyade Tugayı’nın Alabino poligonunda yapılmıştı. Askeri testler sonucu, teçhizat parçaları askeri yönetim tarafından olumlu değerlendirilmişti.

Ratnik teçhizatının ilk örnekleri, 2015 başlarında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. Rus ordusu her yıl 50 bin Ratnik teçhizat setini alacak.