Rusya’dan çok önemli 'domates' açıklaması

22.3.2017 - 12:54

Rus yetkililer Türkiye'den giden domates, et, tavuk gibi tarım ürünlerinde ambargoyu kaldırmayacaklarını açıkladı. Dünya domates ihracatından Türkiye'nin aldığı pay yüzde 4.5 seviyesinde. Türkiye’nin toplam sebze ihracatının yüzde 62’si de domatesten oluşuyor.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Basın Sözcüsü Yuliya Melano, Rosselhoznadzor'un Türk ürünlerine getirilen mevcut kısıtlamaları kaldırmayı planlamadığını bildirdi.

Gazetem.ru’nun haberine göre, Mart ayının başında Rusya hükümetinin Türkiye'den soğan, karnabahar, brokoli, tuz ve karanfil sevkiyatına izin veren kararnamesi yayınlandı. Buna rağmen, et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, armut ve çilek hala yasak listesinde bulunuyor.

Melano “İzvestiya” gazetesine yaptığı açıklamada, “Rosselhoznadzor, Türk ürünlerinin sevkiyatına getirilen kısıtlamaların kaldırılma ihtimalini değerlendirmiyor” ifadesini kullandı.

Domatese karşı buğday resti

DOMATES, İHRACATTA ÖNEMLİ BİR KALEM

Dünya domates ihracatından aldığımız pay ise yüzde 4.5 seviyesinde. Türkiye’nin toplam sebze ihracatının yüzde 62’si de domatesten oluşuyor.

Rusya’nın, Türkiye tarımsal ürünlerine 2016 yılı başından itibaren uyguladığı ambargo kararı da en çok domates üreticisini etkilemişti. 2015-2016 döneminde Rusya hariç domates ihracatı 106.5 milyon dolardan 239.9 milyon dolara çıksa da, Rusya dahil edildiğinde toplamda 365.3 milyon dolardan 239.9 milyon dolara gerilemişti. İhracat, Irak, Belarus, Gürcistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer ülkelere yönelmişti.

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