Rusya’dan terör hamlesi: Putin onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör suçundan mahkum olanların vatandaşlıktan çıkarılma teklif tasarısını onadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör suçundan mahkum olanların vatandaşlıktan çıkarılma tasarısını onadı. Putin, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile yaptığı görüşmede teklife ilişkin, “Konuyu Anayasa Mahkemesine danışmak gerek. Ancak fikirlerim bu yönde" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Volodin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Devlet Duması’nın bütün fraksiyonlarının terör ile suçlanan kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması ile ilgili hemfikir olduğunu ifade etti.

Ayrıca Volodin, Parlamentonun uluslararası deneyimi incelemeye hazır olup ona ve Rus geleneklerine dayalı ülkeye sadakatine ilişkin yemin metnini önereceğini vurguladı.

Tatiyana Şuvalova