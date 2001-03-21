Rusya'dan Türkiye açıklaması

26.5.2017 - 00:54

Dvorkoviç, 'Türkiye'ye yönelik kısıtlamalarla ilgili kararname bir hafta içinde hazırlanacak' dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya hükümetinin Türkiye'ye yönelik ticari kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kararnameyi bir hafta içinde hazırlayacağını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dvorkoviç, "Rus hükümetinin Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnamesi, bir hafta içinde hazır olacak" dedi.

'DOMATES SEVKİYATI KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Dvorkoviç, Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatı konusunda ise Türk ve Rus yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

'TÜRKİYE, RUS BUĞDAYINA YENİ KISITLAMA GETİRİLDİĞİNİ YALANLADI'

Öte yandan Türkiye'nin Rus buğdayına yeni kısıtlama getirildiğini yalanladığını ifade eden Dvorkoviç, doğal olarak hükümetin Türkiye'nin yeni kısıtlamalar getirip getirmediğini kontrol edeceğinin de altını çizdi.

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