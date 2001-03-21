Rusya'dan Türkiye'ye şaşırtan un suçlaması

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Sergey Levin, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı buğday ile devlet destekli bir un öğütme sektörü kurarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Levin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı bir konuşmada, "Biliyorsunuz, en yakın komşumuz olan Türkiye, bizim buğdayımızla DTÖ kurallarını açık bir biçimde ihlal ederek devlet tarafından da desteklenen çok güçlü bir un öğütme sektörü kurdu ve neredeyse ele geçirebileceği tüm Arap ve Asya pazarlarını ele geçirdi" dedi.

Levin, "Bizse böyle bir şey yapmıyoruz, un değil, buğday ihraç etmeye devam ediyoruz" diye ekledi.

Türkiye, 15 Mart'ta buğdayın vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı çıkarmıştı. Bu, Türkiye'nin Rusya'dan ithal edilen buğday için yüzde 130 oranında vergi alacağı anlamına geliyor. Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Rusya’dan vergisiz buğday ithalatının neden durdurulduğu açıklandı

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Türkiye’nin Rusya’dan buğdayın vergisiz ithalatını durdurmasına neden olarak Rusya’nın Türk tarım ürünlerine yasağı tamamen kaldırmamasını gösterdi.

RIA Novosti ajansına konuşan Mete, Rusya'nın Türkiye'den bazı tarım ürünlerine yasak getirmesiyle birçok Türk ihracatçının çok zor duruma düştüğünü ve zarar gördüğünü belirterek, şunu söyledi: "Yani Türkiye Rus ürünlerini alıyor ama Rusya bizim ürünlerimizi almıyor. Bu durumun daha dengeli olması için Ekonomi Bakanlığımız, talebimiz üzerine 15 Mart'tan itibaren Rus buğdayı ile ilgili yeni kural getirdi. Henüz resmi bir açıklama olmadı ama ben sektör başkanı olarak bunu biliyorum." 'HER İKİ TARAF DA KAZANMALI' ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya getirdiği yaptırımlara Türkiye'nin katılmadığını hatırlatan Mete, "Ticaret karşılıklı olmalı. Rusya'dan 800 milyon dolarlık sebze ve meyve ithal ediyoruz ve 2 milyar dolarlık buğday, arpa ve diğer ürünler alıyoruz. Her iki taraf kazanmalı. Rusya'yla ticaret yapmayı çok istiyoruz ama şartlar eşit olmalı. Bu sağlanmadığı sürece bakanlığımıza gönderdiğimiz talebi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

15 Mart öncesinde yüklenen ve yola çıkan gemilerin Türkiye'de kabul edileceğini ama bu tarihten sonraki teslimlerin, Rusya kısıtlamaları kaldırmadığı sürece kabul edilmeyeceğini dile getiren Mete, Rusya'yla ilişkilerin canlandırılmasını istediklerini kaydederek, "İşadamları, girişimciler siyasi çatışmalarda ne taraf ne de araç olamaz. Ticaret devam etmeli" diye konuştu.