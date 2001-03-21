Sabah Gazetesi'nin yasaklanmasında FETO parmağı

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, Avrupa Parlamentosunun (AP) Daily Sabah’a yönelik yasağını isteyen Hollandalı vekilin ülkesindeki FETÖ yapılanmasıyla ilişki içinde olduğunu belirterek, “Hapiste olan bazı FETÖ mensuplarının savunmasıyla ilgileniyor. Onlara ilişkin yapmış olduğu çalışmalarla biliniyor. Dolayısıyla Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosunda yasaklanması kararının arkasında FETÖ lobisini görüyoruz.” dedi.

Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin yaklaşık 3 yıldır parlamento üyelerine gönderildiğini ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını ancak Hollanda’yla ilgili yapılan haberlerden sonra Hollandalı vekillerin gazetenin dağıtımını engellemek için verdiği önergeyle yasağın geldiğini söyledi.

Hollandalı bir vekilin yapmış olduğu şikayet mektubuna ulaştıklarını dile getiren Karagöz, şu bilgileri verdi:

“Hollandalı vekil, Daily Sabah gazetesinin ‘nefret yayını’ yaptığını ifade ediyor. Bazı Hollanda vatandaşlarını da buna örnek olarak gösteriyor. Bu vatandaşlar dediği kişiler de aslında Hollanda’daki FETÖ yapılanması. FETÖ yapılanmasına ilişkin haber yaptık. Hollandalı vekil bundan rahatsız oldu. Dolayısıyla vekili incelediğimizde, bu kişinin ülkesindeki FETÖ yapılanmasıyla sürekli ilişki içinde olduğunu ve onların söylemlerini Türkiye’ye karşı kullandığını görüyoruz. Hapiste olan bazı FETÖ mensuplarının savunmasıyla ilgileniyor. Onlara ilişkin yapmış olduğu çalışmalarla biliniyor. Dolayısıyla Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosunda yasaklanması kararının arkasında FETÖ lobisini görüyoruz. FETÖ’nün bir şekilde etki ettiği, satın aldığı bazı siyasilerin etkisini görüyoruz. AP Başkanı açısından da oldukça utanç verici bir karar.”

Karagöz, FETÖ’nün Avrupa’daki merkezlerinden birinin, AP’nin bulunduğu Brüksel olduğunu vurgulayarak, FETÖ’nün tüm AP’deki parlamenterlere Türkiye aleyhine propaganda yaptığının altını çizdi.

– “Karşımıza yine FETÖ lobisi çıktı”

Bu vekillerin içinde Türkiye’ye sempati ile bakan, “Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirelim” diyeni bulmanın çok zor olduğunu anlatan Karagöz, “Çünkü sürekli bir dezenformasyona maruz kalıyorlar. Biz de bundan dolayı bu gazeteyi parlamenterlerin okumasını istedik ve onlara gönderiyoruz. ‘Sürekli Türkiye aleyhine bazı işlerin içindeler, en azından Türkiye’de neler olup bittiğini doğru bir mecradan okusunlar’ düşüncesiyle onlara gönderdik. Ancak yine burada da karşımıza FETÖ lobisi çıktı.” diye konuştu.

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, FETÖ ile mücadelenin uluslararası mecrada da devam ettirilmesi gerektiğini kaydederek, “Yani uluslararası gazetecilik kuruluşlarının bu yasağa ilişkin bir pozisyon almasını bekliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir açıklama, itiraz yok. Avrupa’da ve bu uluslararası gazetecilik kuruluşlarında çok ciddi çifte standart olduğunu görüyoruz. ‘Basın özgürlüğü’ derken sadece Daily Sabah’ın yasaklanması değil, Brüksel muhabiri Mehmet Solmaz Hollanda polisi tarafından taciz edildi, şiddete maruz kaldı. Herhangi bir açıklama göremedik bununla ilgili. Solmaz ayrıca bunu Avrupa Komisyonu basın toplantısında gündeme getirdi ancak komisyon bunu kınayamadı. Yani Hollanda polisinin Türk vatandaşları ve basın mensuplarına uyguladığı şiddeti Avrupa Komisyonu kınayamıyor. ” şeklinde konuştu.

– “Avrupa’nın kendi değerlerinden uzaklaştığını da görmüş olduk”

“Bu olay sonrasında ‘Avrupa değerleri’ denilen şeylerin çöpe atıldığı görüyoruz” diyen Karagöz, insan hakları, özgürlükler, basın ve ifade özgürlüğü, toplanma hürriyeti gibi konularda samimi olunmadığının açığa çıktığını dile getirdi.

Karagöz, kendi çıkarları söz konusu olduğunda Avrupalıların ifade, düşünce özgürlüğü, insan hakları gibi değerlerin hiçbirini tanımadıklarının görüldüğünü belirterek, “Ancak Türkiye ile ilgili bir durum olduğu zaman bunu bir sopa olarak, Türkiye’yi sıkıştırmak için bir araç olarak kullanıyorlar. Türkiye’ye basın özgürlüğü ve demokrasi konusunda yöneltilen eleştirilerin hiçbir samimiyetinin, gerçekliğinin olmadığını son bir ay içinde çok net şekilde gördük. Bu olaylar sonucunda Avrupa’nın kendi değerlerinden uzaklaştığını da görmüş olduk.” ifadelerini kullandı.

Avrupalı siyasilerin kendi oylarını artırmak için Türkiye karşıtlığı yaptığını anlatan Karagöz, şöyle devam etti:

“Sadece marjinal partiler, aşırı sağ partiler bunu yapıyordu ancak artık merkezdeki partiler de aynı şekilde Türkiye karşıtlığı yapıyor. Bu siyasi şiddet dili bir sarmal oldu. Hem merkezdekiler marjinalleşti hem de marjinaller merkezileşti. Merkel’in bazı açıklamaları Alman Pegidası’ndan farklı değil, Fransa’da da durum aynı. Biz Avrupa siyasetinin marjinalleştiğini görüyoruz. Türkiye için olumsuz bir durum ama asıl endişelenmesi gerekenler Avrupalı vatandaşlar. Önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın huzurunun kaçacağını ve kendi içinde çok ciddi çatışmalar yaşayacağını, ciddi şiddet sorunuyla baş başa kalacaklarını düşünüyorum. Özet olarak, bugün Daily Sabah’a karşı alınan karar aslında Avrupa değerlerine karşı alınan bir karardır. Tahammülsüzlüğün göstergesidir. Üzücü olan, Avrupa medyasının da bu yasağa karşı destekleyici bir tavır almasıdır. Kendilerini eleştiren gazeteci istemiyorlar. Basın özgürlüğünü kendi çıkarlarına hizmet eden basın kuruluşları için istiyorlar.”