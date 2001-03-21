Sağanak yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu ile Çankırı, Van, Hakkari çevreleri ve Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinde, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 28

İstanbul: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu 31

Bursa: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 30

Antalya: Az bulutlu 30

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33