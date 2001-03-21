Sağanak yağış uyarısı

İstanbul sağanak yağışlı| 27 Mart 2017 yurtta hava durumu

İstanbul'da bugün hava 12 derece ve akşama kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava yağmurlu olurken sıcaklıklar azalacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri ile Çorum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere iç ve batı bölgelerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.