Salih Müslim: Rakka’yı federal bölgeye katabiliriz

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Eşbaşkanı Salih Müslim, Rakka'nın IŞİD'den alındıktan sonra PYD'nin 'federal bölgesine' katılabileceğini söyledi. PYD/YPG'nin başını çektiği SDG güçleri de Fırat Nehri üzerindeki Tabka Barajına bakım işlemleri için askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin Eş Başkanı Salih Müslim, Rakka’nın IŞİD’in elinden alındıktan sonra bu şehrin tek taraflı olarak ilan ettikleri federal bölgeye katabileceklerini söyledi.

Müslim, IŞİD’in elinden alındıktan sonra Rakka’nın akıbetinin Rakkalıların elinde olacağını iddia etti. Ancak kentin tek taraflı olarak ilan ettikleri federal bölgeye katılacağını düşündüğünü söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu bizim beklentimiz, çünkü bizim projemiz tüm Suriye için… Rakka da bu projenin bir parçası olabilir.”

Reuters’e bir telefon mülakatı veren Salih, "Tek önemsediğimiz nokta, tüm konularda kararın Rakka halkı tarafından alınması" dedi.

PYD, Suriye’nin kuzeyinde 2014’ün başında tek taraflı olarak ilan ettiği 3 kantonda 2016’da federasyon kurmuştu.

Müslim, Rakka’nın bir “dost elinde” olması gerektiğini, aksi takdirde bu bölgenin “Tüm Suriye’ye, özellikle Kuzey Suriye’deki federal sisteme ve öz yönetim bölgelerine tehdit” teşkil edebileceğini söyledi.



Tabka Barajı bölgesinde operasyon durduruldu

PKK/PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Fırat Nehri üzerindeki Tabka Barajı bölgesinde askeri operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Barajın kontrol odasının bombardıman nedeniyle hasar gördüğü yönündeki iddialardan sonra SDG, devlete bağlı teknik ekiplerin gerekli tamir çalışmaları yapması için operasyonları 4 saat boyunca durdurduğunu söyledi.

IŞİD, barajın çatışma ve bombardıman nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etmişti.

PYD'ye verilen destek ve Türkiye'nin hassasiyeti

Amerika’nın PYD’ye siyasi ve askeri desteği Türkiye ile Amerika’yı Suriye coğrafyasında karşı karşıya getiren en önemli sebep.

ABD, Türkiye’nin sert tepkisi üzerine bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başlamış, bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurmuştu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Trump yönetiminin de bu konuda Obama dönemiyle aynı tutumu sürdürdüğü görülüyor. Bu dönemde de Amerika YPG’yi silahlandırmaya devam ediyor. Obama döneminde PYD/YPG ile irtibatları yürüten Özel Temsilci Brett McGurk, Trump döneminde de görevine devam ediyor.