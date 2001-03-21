Şamil Tayyar'da Arınç'ın bırakılan damadına isyan etti

Şamil Tayyar'da Arınç'ın bırakılan damadına isyan etti
10.6.2017 - 00:15

Bülent Arınç’ın, 2015 yılında “Biz sonuna kadar paraleliz” diyen damadı Ekrem Yeter, tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Topbaş’ın FETÖ’cü damadının tahliyesinden sonra bu gelişme de vicdanları kanattı.

“FETÖ üyeliği” suçlamasından tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

4 GÜN ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Yeter, 4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Yeter’in tahliyesine karar verdi.

TAYYAR TEPKİSİNİ ŞU TWEETLE GÖSTERDİ:

samil1

 

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