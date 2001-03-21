Şamil Tayyar: 'İspatlasınlar istifa ederim'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Doğrudan sınavsız üniversitelere bir Suriyelinin alındığını bana ispat ederseniz, ben 24 saat içinde milletvekilliğimi bırakabilirim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen Cemiyet Sohbetleri etkinliğinde Milletvekili Şamil Tayyar gazetecilerle sohbet edip, soruları yanıtladı. CHP’nin, Suriyelilerin sınavsız olarak üniversitelere girdiği yönündeki iddialarını sert bir dille eleştiren Tayyar, üniversitelere sınavsız bir Suriyeli bile alınmadığının altını çizdi. Tayyar, CHP’nin Suriyeliler üzerinden yalan propaganda yaparak ’hayır’ kampanyasını yürüttüğünü söyledi. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Tayyar, “Üniversitelere yatay geçiş söz konusu, liseyi bitirmiş Suriye’nin herhangi bir yerindeki üniversitede kaydı olmayan bir kişinin sınavsız olarak Türkiye’deki bir üniversiteye girmesi asla mümkün değildir. Eğer Suriye’de bir üniversitede okuyor ise yabancı öğrenci kontenjanından yatay geçiş söz konusudur. Bu sadece Suriyeli öğrencilere sağlanan bir hak değildir, yurt dışından Türkiye’ye giren yabancı öğrenci kontenjanından sağlanan bir imkandır. Asla sınavsız geçiş mümkün değildir, eğer içinizden herhangi biri özellikle gönlü CHP’de olan gazetedeki arkadaşlara sesleniyorum. Doğrudan sınavsız üniversitelere bir Suriyelinin alındığını bana ispat ederseniz, ben 24 saat içinde milletvekilliğimi bırakabilirim” dedi.

CHP’nin, Suriyeliler üzerinden yalan propaganda yaptığını söyleyen Tayyar, "CHP diyor ki Suriyelileri ayda bin 219 lira maaş bağlanmış külliyen yalan, hiçbir Suriyeliye devletin bir maaş bağlaması asla söz konusu değildir. Sadece kampta kalan Suriyelilere ayda 100 lira kişi başı ödeme yapılmaktadır. O da nakdi olarak değil onlara dağıtılan kartlara temel ihtiyaçlarını gidermek üzere yükleme yapılmaktadır, onlar da kamptaki marketlerden alışveriş yapmaktadır” şeklinde konuştu.

“ÖMER HALİS DEMİR’İN ÇOCUĞU 18 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ OLABİLİR”

Seçilme yaşını 18’e indirmenin 7 milyon gence güvendiklerinin göstergesi olduğunun altını çizen Tayyar, “7 milyon gencimize güveniyoruz. Bu bazen belli bir kesime mesaj vermek, sahiplendiğimizi göstermek içinde uygulanabilir. 15 Temmuz hain işgal girişimi karşısında kahramanca şehit olan Ömer Halis Demir’in o yaşta çocuğu var mı bilmiyorum ama yarın onun gibi kahramanlara sahip çıktığımızı göstermek için onun çocuğu veya kardeşi çok genç yaşta milletvekili adayı olabilir. Yine İzmir adliyesinde teröristlerin baskını sırasında kahramanca siper olan Fethi Sekin, onun çocuğu da olabilir. Böylece şehitlerimize sahip çıkıldığını gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

“İLAVE 50 MİLLETVEKİLİNİN GİDERİ, CHP ADANA MİLLETVEKİLİNİN YILLIK İLETİŞİM GİDERİNDEN AZ”

İlave 50 milletvekilinin giderinin CHP Adana milletvekilinin yıllık iletişim giderinden daha az olduğunu belirten Milletvekili Tayyar, “Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılmasını abartılı bulmuyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun meydanlarda milletvekili sayısının artışını eleştirirken ilave 50 milletvekilinin maaşının haram olduğunu söylüyor. Eğer CHP Genel Başkanı bu konuda hassas ise kendi milletvekillerine ayar çekse, memlekete daha çok hizmet etmiş olur. Şu anda ilave 50 milletvekilline ödenecek aylık maaş tutarı, CHP Adana milletvekilinin yıllık iletişim giderinden daha azdır” diye konuştu.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, cemiyet sohbetlerinin bundan böyle sıklıkla yapılacağını, ilk konuklarının meslektaşları olan Şamil Tayyar ile başladığını belirterek, katılımı için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

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