Sandıklı'da Eğitimin fedakar hizmetkarları

SANDIKLI DA EĞİTİMİN FEDEKAR HİZMETKARLARI

Afyonkarahisar’ın sandıklı ilçesinde bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Mübarek Ramazan ayında hayırlı bir işi biran evvel bitirmek için görevliler birbiriyle yarışıyor.

Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçmişteki başarılarıyla sadece Sandıklı’nın değil bütün bölgenin gururu durumunda.

Birçok dalda Türkiye dereceleri olan bu güzide okula şimdi de konferans salonu yapılıyor. Bütün ilçe bu konferans salonunun yapımı için seferberlik ilan etmiş durumda:

Bir eğitim gönüllüsü olan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün onarım, Sandıklı’daki hayırsever işadamlarının de donatım desteğiyle 100 kişilik konferans salonunun tamamlanmasında son aşamaya gelindi.

Belediye başkanı Mustafa Çöl ile Okulun müdürü Osman Gönülseven, konferans salonunu yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmeye için canla başla çalışıyor.



‘İŞİMİZİ HEYECAN İÇİNDE SEVEREK YAPIYORUZ’

‘Kimimiz harç karıyor, kimimiz fayans getiriyor’ diyen Okul Müdürü Osman Gönülseven, “Hiçbir başarımız tesadüf değil. Eğitimci arkadaşlarla güzel bir ekip oluşturduk. Türkiye çapında turizm ve aşçılık dallarında birçok başarı derecemiz var. Başarılarımız, okulumuzu ilçedeki en fazla talep gören okul haline getirdi. Yapımında elimizden geldiğince yer aldığımız konferans salonumuzu yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmek için kolları sıvadık. İşimizi büyük bir heyecan içinde severek yapıyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.