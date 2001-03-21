Şarap meme kanseri yapıyor

30.5.2017 - 00:28

Yapılan araştırmalar sonucu, alkol tüketimini kadınlarda meme kanserine bağlayan yeni bir bulguya rastlandı.

Dünya Kanser Araştırma Kurumu'na göre, günde yarım kadeh şarap ya da küçük bir bira meme kanserini artırıcı etki yapıyor.

Ontrava.com'da yer alan araştırma ayrıca düzenli ve programlı spor yapmanın meme kanserine yakalanma riskini azalttığını belirtiyor.

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olmasıyla birlikte, her sekiz kadından birinin hayatı boyunca bu kansere yakalanması da dikkat çekiyor.

GÖRÜLME EĞİLİMİNİN ARTMA NEDENİ TAM OLARAK ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Bilim insanları, araştırma sonucunda bazı insanların kansere neden yakalanıp bazılarında görülme eğiliminin fazla olmasının nedenlerini tam olarak çözemediklerini belirtiyor. Bunun sebebi olarak ise birçok farklı etken olması gösteriliyor. Hayat tarzı, hormon seviyeleri ve medikal durumların kansere yatkınlığı arttırıp azaltabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar kadınların meme kanseri riskini, diyet, kilo kontrolü ve egzersiz gibi kontrol edilebilir faktörlerle azaltabileceğini belirtiyor.

12 MİLYONA YAKIN KADINDA YAPILDI

12 milyona yakın kadında 100 üzerinde araştırma ve medikal geçmişe bakılarak yapılan çalışmayla, alkol tüketiminin kanser riskini arttırabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

Kadınların, menopoz dönemleri sonrasında her gün bir kadeh şarap içmeleri meme kanseri riskini arttıran bir faktör olduğu belirtiliyor.

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