Şehadet Camisi'nde 3 yıldır bitmeyen restorasyon

Tarihi Camide bitmeyen restorasyon

Bursa'da 1366 yılında Sultan 1. Murad-ı Hüdavendigar tarafından yaptırılan Şehadet Camisi'nin geçen yıl bitmesi gereken restorasyonu hala devam ediyor. Semt sakinleri Bursa'nın tarihi Hisar Bölgesi'nde Ramazan ayında camilerde sıkıntı yaşandığını, restorasyonun bir an önce bitirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Tophane'de bulunan tarihi Şehadet Camii'nin 2015 yılında başlanan ve 2016 yılının Mayıs ayında bitmesi planlanan restorasyon çalışmaları hala devam ediyor. Ramazan ayında Hisar bölgesinde Cuma günleri ve teravih namazlarında yer bulmakta güçlük çeken bölge sakinleri, restorasyonun gecikmesine tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Kubilay Güner, "İhaleye göre tadilat geçen yıl Mayıs ayında bitmesi gerekiyordu. Ancak uzatıldı. Fakat bu Ramazan ayına yetişmesini bekliyorduk. Maalesef yetişmedi. Caminin aslına uygun restore edileceği söylendi. Fakat alakası yok. Çatı su alıyor. Şimdi onun üstüne boya çektiler. Tadilatı yapanlar bir şey olmayacağını söyledi. Hep beraber göreceğiz. Ahşap camların değişmesi lazım. Bu camların hiçbiri kullanılamıyor. Açılmıyor, kapanmıyor. Yağmur yağıyor içeri su giriyor. Madem bu kadar büyük tadilat yapıldı 10 tane cam, çerçevesi değişmez mi? Ramazan Bayramı'na yetişmesi de mümkün gözükmüyor"şeklinde konuştu.

İhaleyi gerçekleştiren Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınarak, sorumluluğun Ankara'da genel müdürlükte olduğunu söylediler.

Samet Doğru - Abdullah Çibir



