Şehit asker Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit asker Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
7.6.2017 - 19:03

İzmir'in Foça ilçesinde içtima sırasında baygınlık geçiren ve kaldırıldığı revirde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ersoy (21), memleketi Balıkesir'de defnedildi.

Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı revirde şehit olan Uzman Onbaşı Halil Ersoy Balıkesir'de toprağa verildi. Ailesi ve yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Ersoy'un Türk bayrağına sarılmış naaşı, Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Anne Emine Ersoy uzun süre tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, baba Adil ve ağabeyi Ahmet Ersoy ise metanetini korumaya çalıştı. Ersoy, burada kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan katıldı.

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak

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