Şehit ateşi Mersin'e düştü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

Bu sabahki operasyonda 2 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde oturan ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Diyarbakır’ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada, 18 komando taburu, bin 200 özel harekat polisi ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs’ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik operasyonunda evlatlarının şehit düştüğünün haberini alan Yahya ve Beyhan çifti gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu site ile yakındaki binalar Türk bayraklarıyla donatılırken, baba ve anneyi komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi.

2'si kız 5 kardeş oldukları öğrenilen şehit Sarı'nın erkek kardeşlerinden birinin İstanbul'da vatani görevini yaptığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Mersin'de yapılacak olan askeri törenle son yolculuğa uğurlanacağı öğrenildi.

Koray Ünlü