Şehit babasına yıllar sonra borç ayıbı

Uzman Çavuş 24 yaşındaki Mehmet Çiftçi, 2012 yılı 15 Eylül günü Hakkari- Çukurca Karayolu Oğul Köyü yakınlarda askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Mehmet Çiftçi'nin cenazesi, Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekibi tarafından, olaydan bir hafta sonra patlamanın olduğu bölgenin 1 kilometre ilerisinde Zap Suyu'nda bulundu. İzmir'de toprağa verilen şehidin Karabağlar'da yaşayan babası Satılmış Çiftçi, oğlunun borcu olup olmadığını araştırdığını ve bir GSM operatörüne 300 lira borcu olduğunu öğrendiğini belirtti. Operatör bayisine gittiğini ve borcu ödemek istediğini anlatan Satılmış Çiftçi, 'oğlu şehit olduğu için borcun sistemden düştüğü ve borçlarının olmadığının söylendiğini' kaydetti.

5 YIL SONRA, ŞOK EDEN BORÇ MESAJI

Ancak aradan geçen 5 yılın ardından Satılmış Çiftçi'ye GSM şirketine bağlı olduğunu söyleyen avukatlık bürosundan, 'telefon faturası borcunun faiz ve masraflarıyla birlikte 2 bin 200 liraya ulaştığı ve ödemediği taktirde evlerine haciz geleceğini' bildiren mesaj geldi. Borç mesajıla şaşkına döndüğünü dile getiren şehit babası Satılmış Çiftçi şöyle konuştu:

"Benim Uzman Çavuş oğlum Mehmet Çiftçi, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 2012 yılının Eylül'ün 15'inde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Cenazesi suya düştüğü için bir hafta sonra bulundu. Şehit olmadan önce kullandığı telefonun yaklaşık 300 lira fatura borcu olduğunu öğrendik. Ödemeye gittiğimizde bize 'şehit olduğu için borcun sistemden düştüğü ve borcumuzun olmadığı' söylendi. Bunun üzerinden 5 sene geçtikten sonra 'borcunuz var, ödemezseniz evinize haciz' gelir diye bize önce mesaj attılar, sonra da telefonla aradılar. Ben o zaman oğlumun borcumu ödemek için başvurdum. Çünkü benim evladımın borcu benim borcum. O zaman 'yok' dediler şimdi faizleriyle birlikte 2 bin 200 lira borç çıkardılar."

'OĞLUMUN BORCUNUN ARKASINDAYIM'

Oğlunun borcunun arkasında olduğunu ve bunu ödemek istediğini belirten Çiftçi, "Ben ödemek için gittim. Bana 'şehit olduğu için borç sistemden düştü' dediler. Ama şimdi arayıp benden faiziyle para istiyorlar. Ben oğlumun borcunun arkasındayım. Ana parayı öderim, o benim borcum. Ama faizini ödemem. Sonra utanmadan arayıp 'sen ne kadar ödeyebilirsin' diye pazarlık yapıyorlar, ayıptır" diye konuştu.

'ANNESİ ACISINA DAYANAMADI, ONU DA KAYBETTİK'

Oğlunun sözlendikten 1 hafta sonra şehit düştüğünü, Doğu görevini bitirdikten sonra düğün yapmak istediğini ancak hayallerinin yarım kaldığını söyleyen baba Satılmış Çiftçi, "Oğlumun en büyük hayali doğu görevini bitirdikten sonra İzmir'den bir daire alıp annesinin yanında olabilmekti. İzmir'e tayin istiyordu. Annesi diyaliz hastasıydı. Zaten oğlunun acısına dayamadı, onu da kaybettik. Oğlum evimizin ışığıydı. Onu kaybettik, evimizin ışığı söndü" dedi.

ABLA: KARDEŞİMİ BORÇLU YATIRMAK İSTEMEYİZ

Şehidin ablası Satı Çiftçi de, kardeşi şehit olduğunda GSM numarasını üzerine almak için operatör şirketinin bayisine kardeşinin şahadet belgesiyle gittiğini belirterek şunları anlattı:

"Numarayı üzerime almak istediğimi söyledim. Ancak numaranın havuza düştüğü ve takip ettiğim takdirde alabileceğim söylendi. Takip ettim ve aynı numarayı alarak kullanmaya başladım. O zaman bile herhangi bir borcunun olduğunu söylemediler. Şimdi üzerinden zaman geçtikten sonra operatör şirketinin avukatı olduğunu söyleyen kişi bize, 'borcu ödemezsek haciz gelecek' diye mesaj attı. Bizi sürekli rahatsız ediyorlar. Bizim burada yapmak istediğimiz şey ana borcuna sahip çıkmak. Biz kardeşim toprağın altında borçlu yatırmak istemeyiz. Ana borç bizim borcumuzdur, ama faizi bizim değil. Bize bu şekilde yapılması şehit ailesi olarak bizi küçük düşürüyor."