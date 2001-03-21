Şehit komutana son veda

2.6.2017 - 00:02

Şırnak'ta meydana gelen  helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydın için Ahmet Hamdi Akseki  Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan  Yıldırım'ın da katıldığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek  üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan  23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ahmet Hamdi  Akseki Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

İkindi namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası Ahmet   Aydın, annesi Hamide Çolak, eşi Nuray Aydın, oğulları 20 yaşındaki Berkay ile 11  yaşındaki Tuna'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı  İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi  Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli  Savunma Bakanı Fikri Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı  Mustafa Destici, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından  kıldırıldı.

Namazın ardından, şehitler kervanına bir büyük şehidi daha  uğurladıklarını belirten Görmez, Tümgeneral Aydoğan Aydın ile diğer şehitlere  Allah'tan rahmet diledi. Şehit Aydın için helallik isteyen Görmez, şehidin  yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı daha sonra bir süre top arabasında taşındı. Şehidin  naaşının taşınması sırasında babası Ahmet Aydın, gözyaşları içinde tabuta  dokunarak yürüdü.

Cenaze, daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na  uğurlandı.

Şırnak'ta dün, Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi  helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş ve 13 asker  şehit olmuştu.

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