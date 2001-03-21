Şehit paşa Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

2.6.2017 - 10:17

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında Kuzey Irak'ta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Hayatını terörle mücadeleye adayan Tümgeneral Aydoğan Aydın, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit oldu.

PKK'YI BÖLGEDEN SİLDİ

25 yıldır yürüttüğü mücadelede, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurdu. Son olarak; Kato Dağı'nda örgütün inlerine girdi.

Türkiye, şehitlerin acısını yaşarken Aydoğan Paşa'nın 20 yıl önce çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

1997 KUZEY IRAK

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında, Kuzey Irak'taki bir operasyonda çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

FOTOĞRAF: "Aydoğan Aydın paşa, solda en önde. Yeşil pantolon, haki gömlek. 1997, Irak'ın kuzeyi."

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