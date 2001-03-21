Şehit Tümgeneral Kato Dağı'ndan Erdoğan'la görüşmüştü

Bakan Soylu'nun Şırnak'taki Kato Dağı'nda devam eden PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü bölgedeki ziyaretinde Tümgeneral Aydoğan Aydın ile de görüşmüş, Aydın'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesini sağlamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik 40 gündür operasyonun devam ettiği bölgede 28 Mayıs'ta incelemede bulunmuştu.



DHA'nın haberine göre, özel uçakla Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanına beraberinde Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ile gelen Soylu'yu, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın karşılamıştı.

Şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın kimdir?

Şırnak Uludere'deki helikopter kazasında şehit olan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, 15 Temmuz'da yaşananların bir darbe girişimi olduğunu öğrenir anlar anlamaz birliğine "Kimse dışarı çıkmayacak" emrini vermişti. Aydın Ağustos'ta Tümgeneralliğe terfi etmişti.

Şırnak'ta 13 askerimizin şehit düştüğü helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu. Şehitlerden 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Ağustos ayında bu rütmeye terfi etmişti. Aydın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında önce gözaltına alınmış ancak daha sonra darbe girişimini öğrenir öğrenmez komutanlığını yaptığı tugayı arayarak, “Bir tek er dahi dışarı çıkmayacak” emrini verdiği ortaya çıkmıştı. Serbest bırakılan Aydoğan Aydın son YAŞ toplantısında Tümgeneralliğe terfi etmişti. Aydoğan Aydın’ın darbe girişimi sırasında Kayseri Tugayı'nı arayarak, verdiği talimatın darbeden yana olmadığını ortaya koyduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Aydoğan Aydın, Hakkari Çukurca'da birliklerine komuta ederken darbe girişimi ilgili gelişmeleri duyar duymaz komutanı olduğu Kayseri Komando Tugayı'nı arayarak, görev yapan komutanlara Tugayın dışına bir erin dahi çıkarılmaması talimatını verdi. Aydın, böylece bir anlamda Kayseri'de askerin sokağa çıkmamasını sağlayan kişi de oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kayseri Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Tümgeneralliğe yükseltildi.

Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından Genelkurmay Başkanı ve bakanlar kente gitti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.