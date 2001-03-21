Şehit Tümgeneralin oğlu babasının gururunu yaşatacak

Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın, "Babam yıllarını bu vatan, millet için canı pahasına savunmak için güney doğuda çeşitli yerlerde görev icra etti. İnşallah ilerde de ona yakışır bir şekilde iyi bir yerlere gelerek, iyi bir aile edinerek onun oğlu olarak gururunu yaşatacağım" dedi.

Şırnak Şenboba’daki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve kazada şehit olan silah arkadaşları için Ali Paşa Caminde Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehidin akrabası olan AK Parti Tokat Milletvekili ve Milli Savunma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt ile birlikte mevlit programına şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın da (22) katıldı. Canlarından çok sevdikleri bir komutanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Beyazıt,"Türkiye bir vatanperverini, memleketine bayrağına bağlı bir yiğidini bir kahramanını bir cesur askerini kaybetti. Şehit oldu biz buna kayıp olarak bakmıyoruz. İnşallah Allah cenneti ile onu ödüllendirecek" dedi.

Şehidin oğlu Berkay Aydın ise babası ile gurur duyduğunu belirterek,"Babam bu vatan, millet için canı pahasına savunmak için güney doğuda çeşitli yerlerde yıllarca görev icra etti. Tüm Türkiye’ye mal oldu. Ben gururluyum. İnşallah ilerde de ona yakışır bir şekilde iyi bir yerlere gelerek, iyi bir aile edinerek onun oğlu olarak gururunu yaşatacağım" diye konuştu.

Mevlite katılanlara Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına kadife kaplı Yasin-i Şerif kitabı dağıtıldı.

Nurhan İçmez