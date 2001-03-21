Şehit Tümgeneralin oğlu babasının gururunu yaşatacak

Şehit Tümgeneralin oğlu babasının gururunu yaşatacak
9.6.2017 - 21:50

Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın, "Babam yıllarını bu vatan, millet için canı pahasına savunmak için güney doğuda çeşitli yerlerde görev icra etti. İnşallah ilerde de ona yakışır bir şekilde iyi bir yerlere gelerek, iyi bir aile edinerek onun oğlu olarak gururunu yaşatacağım" dedi.

Şırnak Şenboba’daki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve kazada şehit olan silah arkadaşları için Ali Paşa Caminde Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehidin akrabası olan AK Parti Tokat Milletvekili ve Milli Savunma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt ile birlikte mevlit programına şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın da (22) katıldı. Canlarından çok sevdikleri bir komutanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Beyazıt,"Türkiye bir vatanperverini, memleketine bayrağına bağlı bir yiğidini bir kahramanını bir cesur askerini kaybetti. Şehit oldu biz buna kayıp olarak bakmıyoruz. İnşallah Allah cenneti ile onu ödüllendirecek" dedi.

Şehidin oğlu Berkay Aydın ise babası ile gurur duyduğunu belirterek,"Babam bu vatan, millet için canı pahasına savunmak için güney doğuda çeşitli yerlerde yıllarca görev icra etti. Tüm Türkiye’ye mal oldu. Ben gururluyum. İnşallah ilerde de ona yakışır bir şekilde iyi bir yerlere gelerek, iyi bir aile edinerek onun oğlu olarak gururunu yaşatacağım" diye konuştu.

Mevlite katılanlara Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına kadife kaplı Yasin-i Şerif kitabı dağıtıldı.

Nurhan İçmez

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret