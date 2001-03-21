Şehit Yarbay Songül Yakut’u binler uğurladı

Şırnak’ta düşen helikopterde şehit olan Türkiye’nin ilk kadın Jandarma İlçe Komutanı olan Yarbay Songül Yakut, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen askeri cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Vali Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Ravza Kavakçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Yarbay Yakut’un Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga eşliğinde musalla taşına getirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Sebahat Yakut güçlükle ayakta durabilirken acılı anneyi AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Ravza Kavakçı bir an olsun yalnız bırakmadı. Şehidin kardeşleri de cenaze töreni boyunca güçlükle ayakta durabildiler.

Şehit Yarbay Yakut’un özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Bu sırada fenalaşan acılı anneye sağlık görevlileri müdahale etti.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı askeri manga ile top arabasına konularak Garnizon Şehitliğine götürüldü. Şehit Yakut daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa - Lider Olgun