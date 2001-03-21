Şehitlere hakaret eden alçak it yakalandı

Bodrum’da yaşayan 54 yaşındaki AK., Şırnak’ta düşen helikopterde şehit olan 13 askere yönelik olarak Facebook hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen 13 askerle ilgili sosyal paylaşım sitesinde hakaret içerikli yazılar paylaşan köşe yazarı ve Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü A.K. gözaltına alındı.

Bodrum’da yaşayan köşe yazarı A.K. dün gece yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak şehitler hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli yazılar paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yazıyı gören vatandaşlar A.K. için linç kampanyası başlattı. Hakaret ve nefret içerikli paylaşımların altına binlerce yorum yazılarak ülkenin dört bir yanından tepki yağdı. Birçok kişi emniyet müdürlüğüne A.K.'yi şikayet etti. İddialara göre bazı vatandaşlar A.K. hakkında suç duyurusunda bulunarak polislere “Ya siz alın bu vatan hainin ya da biz almasını biliriz” ifadelerini kullandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı çıkarılan A.K., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör ile mücadele ekiplerince "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından gözaltına alındı. A.K.'nin ilk ifadesinde hesabının hacklendiğini ifade ettiği öğrenildi. Bilişim uzmanları tarafından kapatılan hesap incelemeye alındı.