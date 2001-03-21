Selim Soydan, Hülya Koçyiğit'in tedavi sürecini anlattı...

30.5.2017 - 09:51

Türk Sineması'nın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz hafta akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edildi.

Ünlü oyuncunun tedavi süreci boyunca eşi Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar ve damadı Ender Alkoçlar yanından ayrılmadı.

50 yıl önce büyük bir aşkla evlendiklerini belirten Selim Soydan, eşiyle yaşadıklarını mektupla anlattı: "Burası hayatımın en büyük dersi oldu. Seneye, evliliğimizdeki 50. yılı bitirmiş olacağız. Hayatımın en doğru kararı sevgili eşim Hülya ile yaptığım evlilikti. Bu aşkı anlatmam kolay değil... Yarım asrı birlikte geçirdiğim yol arkadaşım Hülya'nın gözyaşı döktüğünü ilk kez gördüm. O göstermedi, ben gördüm.

'BURAYA KADARMIŞ SELİM' DEDİĞİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Başını omzuma yaslayıp 'Buraya kadarmış Selim' dediğini hiç unutmayacağım. Boğazım düğüm düğüm oldu, sıkıca sarıldım ona. Benden kaçırmaya çalıştığı gözyaşlarını da görmezden geldim kendimi sıkarak. Bunları hep birlikte atlatacağımızı söylediğimde 'İşte hayat arkadaşlığı böyleymiş Selim' dedi. Bu kolay bir ameliyat değildi. Hülya, hastaları burada en fazla 4 gün tuttuklarını öğrenmiş. 'Neden ben 9 gündür buradayım peki?' diye soruyor. Ciğerinin üçte birini aldıklarını hatırlatıyorum ben de ona. Buradan tam anlamıyla iyi hissettiği zaman çıkmamızın çok daha sağlıklı olacağını söylüyorum. Sevgili Merve, kardeşim... Hayatımda ilk kez böyle bir şey paylaşıyorum. Hülya o kadar iyi bir insan ki. Yaptığı işlerle de bunu her zaman hissettirdi. Bu yaşadıklarımız da, bu yazılanlar da torunlarımıza kalacak. İnşallah bu sevgimiz onlara ve herkese örnek olur. Aşkımız ve Allah'a olan inancımız ile her şeyin üstesinden geleceğiz. İnanıyorum." Sabah

Selim Soydan, Hülya Koçyiğitin tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı...

Hülya Koçyiğit ile Türk futboluna bir dönem damga vuran isimlerden Selim Soydan 50 yıl önce Büyükkada'da birbirlerini görüp aşık oldular. Çift 1968 yılında evlendi.

Selim Soydan, Hülya Koçyiğitin tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı...
 

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