Selim Temurci: Darbenin finali 16 Nisan'da

“Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkeyi dağılmaktan ve parçalanmaktan kurtardı. Erdoğan bu millet için İkinci Kurtuluş Savaşı’nın lideridir”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasına ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. “Yapılacak referandum, partiler üstü bir olay. Devletimizin geleceği için beka meselesidir” diyen Temurci şu şekilde konuştu;

SİSTEME BİR AD GETİRİYORUZ

Milletimiz niçin evet demeli? Bence şu anda konuşmamız gereken en temel konulardan bir tanesi budur. Şu anda sistemimizin bir adı yok. Yeni düzenlemeyle sistem artık başkanlık mı, yarı başkanlık mı, parlamenter mi, nedir bu sistemin adı sorusunu ortadan kaldırıyoruz. Aslında niçin evet bunun altında. Çünkü bir meseleyi siz tanımlayamazsanız o meseleyle ilgili olarak yaptığınız şeyleri özetleme şansınız yok. Şimdi sistemi milletleştiriyoruz. Bunlar olursa Türkiye istikrarlı bir ülke olacak. Yapılacak referandum, partiler üstü bir meseledir. Devletimizin geleceği için beka meselesidir.

VESAYET MAKAMLARI BİTECEK

Bizim demokrasi tarihimiz siyasi tarihimiz âdeta darbeler tarihi. Bir ülkede siyaset makamı gücünü kaybederse vesayet makamları güçleniyor. Bu özellikle 1960 ve sonrasına baktığımızda kendi millete giderek milletin oylarıyla iktidara gelemeyen bir zümre var. CHP ideolojisi ve avanesi millete gidip milletin gerçekten oylarıyla iktidara gelemeyecek bir kesim var. Bu kesim bunu 1960 yılında baktılar ki biz mevcut 1924 anayasasıyla iktidara gelme şansımız yok. O zaman anayasanın içerisine bir takım maddeler ilave edelim. Milletten oyla almadığımız o yetkiyi iktidar olamamakta gizli ama güçlü olarak iktidarda kalmaya devam edelim. Şimdi bu sistem çift başlılığı ortadan kaldırdığı gibi vesayet makamlarını da Allah’ın izniyle tarihin çöp sepetine atıyor. Vesayet makamları bitecek. Millet kime oy verdiyse, kimi iktidara getirdiyse milletin vermiş olduğu oyları birilerinin aşırarak kendilerine güç devşirme dönemi bitecek. Dolayısıyla güçlü bir demokrasi, kesintisiz bir demokrasi olacak.

KUTUPLAŞMAYI BİTİRİYORUZ

Artık bu ülkede bir sene sonra seçim olur mu, koalisyon bozulur mu derdimiz bitecek. En önemlisi istikrarın alt parantezi olarak Türkiye’de artık koalisyonlar dönemini kapatıyoruz. Artık Güneş Motel olayları bitiyor. Bu ülkede kutuplaşmayı bitiriyoruz. Artık mezhep üzerinden, meşrep üzerinden siyaset yapma devri Türkiye’de bitti. Çünkü %51’in oyunu alabilmek için sadece bir bölgede siyaset yapmanız yetmeyecek. Türkiye’nin tümünü kucaklayacak, âdeta Mevlâna duruşu siyaset geliştirmeniz gerekiyor. Onun için de Türkiye’deki kutuplaşmaları azaltan ve kutuplaşmalar azalırken de istikrarımızın korunduğu bir sistem gelmiş olacak. Türkiye’de ekonomik istikrar yerli yerine oturacak. Artık, vatandaş güven verecek, yatırım yapabilecek. Ya şu koalisyon bozulur, şu hükûmet gider derdi olmayacak.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTEMİYORLAR

Ülkemiz çok hızlı büyüyen bir ülke. Yapılan reformlarla dünyaya ben de varım bensiz bu coğrafyada hesap göremezsiniz diyen bir Türkiye ortaya çıktı. Şu anda biz Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni konuşurken niçin parlamenter model bugün sadece Türkiye’de muhaliflerle tartışmamız gereken meseleden çıktı ve Batı’nın meselesi oldu bunu da çok iyi görmemiz gerekir. Çünkü onlar Türkiye’de istikrarsızlık, koalisyonlar istiyor. Bunların sonucu darbe demektir. Gücünü tahkim etmiş devlet-millet barışmasını sağlamış bir ülke kesinlikle istemiyorlar.

ERDOĞAN ÜMMETİN ÜMİDİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan tüm bu süreçlerde çok iyi rol oynadı. Ülkeyi dağılmaktan, parçalanmaktan ve çok büyük bir badireden kurtardı. Bu millet gerçekten şunu gösterdi; ona oy vermeyen insanların da 15 Temmuz sonrası onun liderliğine bu ülkenin ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Sayın Erdoğan bu millet için İkinci Kurtuluş Savaşı’nın lideridir. Bütün bir coğrafyada âdeta ümmetin ümidi olan kişiden bahsediyoruz. Türkiye’de 15 yıldır ülkenin değişiminde kendileri çok etkili oldu. Dünya genelinde devletlerin en büyük eksiği liderlik, gerçekten liderleri olmayan yapılar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.

TEKERLEK DÖNSÜN İSTİYORUZ

Vatandaşa anlatıyoruz, biz bunu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için yapmıyoruz. Hamdolsun bizim şu an öyle bir derdimiz yok. Biz gelecekte bu tekerlek bir kez daha tersine dönmesin diye bu çalışmaları yapıyoruz. 15 Temmuz eğer uzun bir geceyse o gecenin finalinin 16 Nisan olduğunu düşünüyoruz.

HAYIRDA ISRAR EDENLERE...

Evet, ve hayır demokratik bir haktır. Ama o hayırda ısrar edenlere şunu da söylüyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa bir anayasa değişikliğinde böyle büyük bir uzlaşı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’ne, HDP’ye oy vermiş kardeşlerim şu tabloya bir bakın. Ülkeyi teröre teslim eden FETÖ’nün PKK’nın bile hayır dediği bir noktada kararınızı tekrardan düşünmenizi istiyorum. Bu bir parti meselesi değil, bunun milletimizin, devletimizin, vatanımızın bir gelecek meselesi olduğunu hep birlikte anlatmalıyız. Ve bunu dilimizin döndüğü kadarıyla inşallah başaracağız.

İSTANBUL’DA HEDEFİMİZ YÜZDE 60’I YAKALAMAK

İstanbul’da yüzde 60’ları yakalamak bizim en büyük hedefimiz. Tabii ilçe bazlı bu hedefler değişir. Ortalama olarak ifade ediyorum. Fakat çok büyük bir yalan propagandası ve algı yönetimi yapılıyor. Biz 15 yıl sonra değişim diyoruz. Daha güçlü bir Türkiye daha güçlü bir demokrasi için milletin her şeyi yönettiği gelecek planlıyoruz. İstanbul’da şu ana kadar yapılan en yoğun kampanya programı yapılıyor. Eksiklerimiz varsa da onlar başımız gözümüz üstündedir. Herkesin teşkilatlardaki kişiler kadar bu meselenin içinde olmasını istiyoruz.

15 TEMMUZ’U GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

15 Temmuz, Türkiye için önemli bir gece. Milletimizin gerçekten demokrasiye olan inancını gördüğümüz bir gece. O gün milletin kutuplaştığını bu milletin birbirinden ayrı düştüğünü söyleyenlere millet en güzel cevabı verdi. Bunları gelecek nesillere de anlatmamız ve aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda bu olayın içerisinde gerçekten hem AK Parti çatısı altında hem de Cumhurbaşkanımızla birlikte böyle bir süreci yaşamış olmak en büyük onur. O hain gecede sokaklara çıkıp şehit olan kardeşlerime rahmet diliyorum. Hem şehit ailelerimize hem gazi kardeşlerimize 15 Temmuz’un milletin emaneti olarak bakıyoruz. Bu millet 15 Temmuz’dan sonra bütün dünyaya demokrasinin yanında çok önemli bir şey söyledi: Türkiye ile ilgili planlarınız bu coğrafyada biz oldukça geçerli olmayacak.

HEDEFİMİZ İSTİKRARI KALICI HÂLE GETİRMEK

Anayasa’nın değişmesini istikrar ve demokrasinin kurumsallaşması için istiyoruz. Milletimizin yarınlara güvenle, korkmadan bakabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni istiyoruz. Ülkemiz 1950-1960 yılları arasında istikrar olduğu için gelişmiştir. Daha sonra sağ-sol olayları yaşandı. 1980’de, 28 Şubat’ta darbeler yapıldı. 2007’de e-muhtıra verildi. Biz istiyoruz ki, bu ülkede bir daha darbeler olmasın. Bu ülkede istikrar kalıcı hâle gelsin. Milletin seçtikleri hep iktidarda olsun. Bu ülkede milletin iradesi tankların altına alınmasın istiyoruz. Merhum Başbakanlar Menderes ve Özal’ın yaşadıklarını bir daha milletin seçtiği siyasetçiler yaşamasın istiyoruz. Bizim hamdolsun ki 2019’a kadar bir sıkıntımız yok. Biz şu an için değil, gelecek için bu ülkede yaşadıklarımızı evlatlarımız yaşamasın istiyoruz. Devletin bütün kurumlarını, ideolojik saplantılarla hareket etmemesi gerekiyor. ‘Cumhuriyeti biz kurduk, dolayısıyla bize aittir’ diyen CHP ideolojisinin bu ülkede son bulması lazım. Cumhuriyet ve demokrasi, vesayetin girdabından yeni düzenlemeyle kurtulabilir.

TÜRKİYE’NİN YARINLARINI EL BİRLİĞİYLE KURACAĞIZ

Türkiye’nin birlik ve beraberliği tüm kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Kardeşler topluluğu olarak her şeyden önce birbirimizi seviyoruz. Bir kırmızı çizgimiz var, o da öldürmeyeceksin. Bu topraklarda yaşayan Kürt’ün, Türk’ün, Arnavut’un, 77 milletin ve her türlü dinden olan kardeşimin de kanını akıtmayacaksın. Önce kucaklayacaksın. Biz bu ülkenin her anlamda gerçek sahipleriyiz. Eksikler olabilir mi? Olabilir. Bunu da birlikte konuşacağız, tartışacağız, eksileri de birlikte tamamlayacağız. Dolayısıyla el birliğiyle yarınların büyük ve güçlü Türkiye’sini birlikte kuracağız. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, sadece Kürt veya Türk kardeşime kurşun sıkmadı. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine ve geleceğine kurşun sıktı. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, vatan haini teröristlerdir.