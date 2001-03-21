Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasının başkahramanı Koca Seyit, Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünde kendi adını taşıyan köyündeki mezarı başında anıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen törene binlerce insan adeta akın etti. Köy mezarlığındaki saygı duruşundan sonra 19’uncu Motorlu Piyade Tugayı Merasim Takımı tarafından saygı atışı yapıldı. 276 kiloluk top mermisini kaldırarak savaşın kaderini değiştiren savaş kahramanı Koca Seyit’in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Protokol üyeleri Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in mezarına karanfiller bıraktı.

Koca Seyit Müzesi’nin de ziyaret edilen anma töreninde; halk oyunları gösterimlerinin yanı sıra, Çanakkale’de bulunan ve savaş döneminde düşmanın birbiri ile haberleşmesini bozmak için havaya parazit sinyal basan Çanakkale Goncasuyu telsiz istasyonu ile konuşma yapıldı. Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, ”Kahraman atalarımızı saygı ile yad ettik. Orada yatan ecdadı da saygı ile anıyoruz, sizleri de saygı ile selamlıyoruz. Koca Seyit’imiz başta olmak üzere telsiz istasyonumuzda 102 yıl önce görevini ifa eden askerlerimizin de ruhları şad olsun. Teşekkür ediyoruz sağ olun" dedi.

Geçmişimizi çok iyi bilmek ve idrak etmek zorunda olduğumuzu söyleyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, "Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın o gün yaptığı, inançla gidip düşman askerini bitirmesinden dolayı kurtuluş savaşının önü açıldı. Yani gerçekten geçmişimizi çok iyi bilmek ve idrak etmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde öyle yiğitler bu ülke için, ülkemizin bu hale gelebilmesi için, demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için öyle büyük mücadeleler verdiler ki; onların bu ülkenin her karış toprağında kanının, canının yüreği var. Bizimde o yüreklere karşı sorumluluğumuz var. Bütün vatan evlatlarının Mustafa Kemal Atatürk ve onun bütün silah arkadaşlarının bu vatan için, bu mücadele için, bu Cumhuriyet için ettiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Bu sene burada buluşan kalabalık Türk Milletinin azizliğini, milli duyguların kabarıklığını gösteriyor. Her zaman ülkemize hizmet eden herkes için kahramanlarımız için büyük bir duygusal birlik ve beraberlik vardır. Burada onu gördük. Seyit Onbaşı’nın memleketinde, Kuvayi Milliye’nin şehri Balıkesir’de binlerce kişi biriz birlikteyiz. Bu birliktelik devam edecek" dedi.

Balıkesir Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz ise Çanakkale Zaferi’nin seyrinin değişmesine neden olan Seyit Onbaşı’nın memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yılmaz, göreve başladığı ilk günden bu yana Koca Seyit köyünü ziyaret etmeyi planladığını ancak çok istemesine rağmen yoğun iş temposu nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini, bugün ise bu fırsatı bulabildiği için kendisini şanslı saydığını kaydetti.

Törende; Balıkesir Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, CHP Balıkesir Milletvekilleri; Ahmet Akın, Namık Havutça, Mehmet Tüm, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş hazır bulundu.

Suat Salgın