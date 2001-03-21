Sinan Oğan: Hükümet kan dökerek referandumu erteleyecek

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programları kapsamında geldiği Yozgat'ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı. Konuşma öncesi burada toplanan MHP'li grupla, Sinan Oğan taraftarları, karşılıklı atılan sloganların ardından birbirine girdi. Kavgayı ayırmak için araya giren polisler sopa ve yumruk darbelerine maruz kaldı. Yaralanan 2 polis hastaneye götürüldü.

Olay, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonu önünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sinan Oğan, özel bir minibüsle, konuşma yapacağı salonun önüne geldi. Oğan araçtan inmek üzereyken, taraftarları'Bozkurt Sinan', toplanan MHP'li gençler ise 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli'sloganı atmaya başladı. Bu sırada 'torpil' denilen küçük çaplı ses bombaları patlamaya başladı. Gerginlik büyürken, gruptakiler arasında, sopaların da kullandığı, kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isterken araya giren sivil polislerden 2'si, aldıkları yumruk darbeleri sonucu yere yığıldı. Hafif yaralanan polisler, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Salon önünde daha önce güvenlik tedbiri alan Çevik Kuvvet'in müdahalesi sonucu kavga daha fazla büyümeden engellendi. Karşılıklı sloganların devam ettiği salon önünde polis MHP'lileri uzaklaştırmak için biber gazı sıktı. Rüzgarın ters esmesi sonucu gazdan daha çok polisler etkilendi.

"ARAMIZDA ÇAĞRI TÜRKEŞ HANIMEFENDİ DE VAR"

Olaylar yatıştıktan sonra Sinan Oğan salona geçerek konuşmasına başladı. Oğan, kendisinin Iğdır doğumlu olmasına rağmen Yozgat'tan evli olduğunu belirtti.

Oğan, "Alparslan Türkeş de Yozgatlı olmamasına rağmen, Yozgat milletvekilliği yapmıştı. Bugün de buraya Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş hanımefendi ile buraya geldik. Kendisi de salondadır. Türk milliyetçiliğinin beşiği olan Yozgat, cennet mekan Başbuğumuzu milletvekili seçmiş, doğum yeri burası olmasa da Başbuğumuza diğer 81 vilayet gibi ev sahipliği yapmıştır. Bugün aramızda Başbuğumuzun emaneti Çağrı Türkeş hanımefendi de var. Ülkenin kötü gidişatına hayır diyen vatan evlatları aramızda. Tüm ülkeyi geziyoruz. Benim için iki ilin son derece önemi vardır. Bir, doğduğum Iğdır, bir de damadı olduğum Yozgat'tır. Maalesef ki Yozgat'ın misafirperverliğine, Yozgat'ın ülkücü ahlak ve edebine sığmayacak davranışla biraz önce karşı karşıya kaldık" dedi.

Bu sırada salondaki bir kişi, "Onlar Yozgatlı değil çakal" diye bağırdı.

Sinan Oğan konuşmasının devamında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç ve Emniyet müdürüne eleştirilerde bulunarak, "Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Bekir Bozdağ'ın peşinde dolanacağına, emniyet müdürü ile burada tedbir alsaydı, bu olaylar yaşanmazdı" dedi.

SİNAN OĞAN'DAN AÇIKLAMA

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan Hükümete ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yönelik iddialarda bulundu.

Ümit Özdağ, Yozgat'ta Sinan Oğan'ın saldırıya uğradığına dair Twitter hesabı üzerinden "Sinan Oğan'ın Yozgat'taki toplantısına 150 kişilik grup saldırdı. Salona girmek istiyorlar. Polis engellemeye çalışıyor. Saldırı devam ediyor. " şeklinde bir paylaşım yaptı.

Özdağ'ın ardından Sinan Oğan'dan da bu yönde iddialar geldi.

Oğan, kendisine yönelik silahlı saldırı olduğunu ve bu olayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından planlandığını iddia etti.

MHP’nin muhalif isimlerinden Sinan Oğan, daha önce konuşması sırasında saldırıya uğramıştı. Bu saldırıyı hatırlatan Sinan Oğan, Twitter’da “Önce kürsü devrildi, sonra araca saldırı şimdi de silahlı saldırı... Saldırıyı B. Bozdağ, Vali, E. Müdürü ve S. Durmaz ortak planladı” diye yazdı.

Oğan'ın Twitter hesabından paylaştığı iddiaları şöyle;

"Aracımıza yapılan saldırıda saldırganların silahlı olduğunu net bir şekilde ben gördüm. Geri püskürtülünce silah kullanamadılar. Hükümet Hayır çıkacağını artık net bir şekilde görüyor. Kan döktürerek olayların büyümesi ve referandum erteletilmeye çalışılıyor. Bu karanlık emellere meydan vermeyeceğiz. Sükunetimizi koruyacağız ve Allahın izniyle de Hayır'ı çıkartacağız...Bu karanlık plan Hollandalı Bekir'in onayı ve maalesef ki taşeronluğa soyunanların desteği ile hayata geçirilmek isteniyor..."

İşte o mesajlar:

ADALET BAKANLIĞI: ÇİRKİN İFTİRA

Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin, Sinan Oğan’a yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Sinan Oğan’ın silahlı saldırı iddiasını reddeden Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin, Twitter’da “Yozgat kendisine silahlı saldırı yapıldığını iddia eden @SinanOgan34 iddiası yalandır. Silahlı saldırı kesinlikle yoktur” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:

Yozgat Valiliği: Sinan Oğan'ın suçlamaları iftira

MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan Twitter hesabından Yozgat'ta silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Yozgat Valiliğinden, Oğan'ın, katıldığı konferans önceki çıkan kavgayla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Oğan ve ekibince kapalı yer toplantısı düzenlendiği belirtilerek, toplantı öncesinde salon tahsis edildiği ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı aktarıldı. Toplantının yapılacağı yer çevresinde, karşı düşünceye sahip grup ile Oğan’ın ekibi arasında sözlü sataşmalar olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimleri iki grubu ayırmak üzere tedbirlerini almıştır. Bu grupların güvenliğinin sağlanması esnasında 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Olay esnasında resmi görevliler ve gösteri yapanlarca asla silah kullanılmamıştır. Sayın Oğan’ın ekibinden kimse fiziki bir zarar görmemiştir. Sayın Oğan’ın sosyal medyadan yaptığı suçlamalar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz."

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