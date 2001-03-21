Şırnak şehitlerinin ardından Gökçek'ten flaş karar

1.6.2017 - 22:39

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün gece Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin isimlerinin, Ankara'da cadde ve sokaklara verilerek yaşatılacağını açıkladı.

Başkan Gökçek, feci kazayla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, Şehitlerimizin ismini, bu ayki Belediye Meclisimizde, bir mahallemizdeki cadde ve sokaklara vereceğiz. Bu kahramanlar unutulmayacak ya da bir parkta yapılacak bir projeyle isimleri yaşatılacak" dedi.

Helikopter kazasında şehit olan Tümgeral Aydoğan Aydın'ın gerçek bir kahraman olduğunu ifade eden Başkan Gökçek, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın... O, gerçek bir kahramandı. Mekanı cennet olsun... İşte Kato Dağı'ndan Cumhurbaşkanımızla yaptığı konuşma diyerek, Komutan'ın Cumhurbaşkanı ile yaptığı konuşmanın videosunu da paylaştı.

Başkan Gökçek, ardından, şehit olan Yarbay Songül Yakut ile ilgili olarak da "FETÖ'cülerle mücadele ettiği için ordudan atılan, sonra tekrar görevine dönen bir kahraman... Mekânı cennet olsun" tweet'ini attı.

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