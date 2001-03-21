Soylu: Bu mücadeleyi topyekün gerçekleştireceğiz

Soylu, 'Kaynaşmayı, birliği, beraberliği bütün dünyaya göstereceğiz.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde inşa edilecek Ortahisar Kaymakamlığı, Ortahisar Belediye binası ile Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı'nın temel atma töreninde konuşma yaptı.

Türkiye'nin, 6 bin 200 kişi ile başlayan en önemli operasyonlarından birinin Lice'de devam ettiğine dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 10 bir kişiyle devam ediyor Diyarbakır ile Bingöl arasında. Orada evlatlarımız bu mübarek ramazan gününde bir taraftan uyuşturucu belasıyla ülkemizi karşı karşıya bırakmaya çalışan terör örgütünün kenevir tarlalarını tek tek söküyor. Güzel bir haber vereceğim, geçen sene o tarlaların birçoğunda kenevir ekilmişti. Bu sene öyle bir imkana çoklukla sahip olamadılar. Şimdi o tarlaların bir çoğunda buğday ekili ve bu milletimizin kararlılığı, hükümetimizin ve devletimizin ortaya koymuş olduğu irade ve güvenlik kuvvetlerimizin yüksek mücadele azmi ve kararlılığı sonucunda gerçekleşmektedir. Oradaki güzel mücadelemiz bilmenizi istiyorum ki Diyarbakır, Bingöl, Hani, Kocaköy ve o etrafta gerçekleşen 10 bin yiğit evladımızın bir taraftan jandarmamız bir yandan polis özel harekatımız bir taraftan korucumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava unsurlarıyla birlikte yürütmekte ve devam etmektedir. Sadece orada değil yine Aydoğan Paşamızla birlikte Çakırsöğüt Jandarma Tugayındaydık. 4 taburdan müteşekkildir orası. 4 tabur da o akşam orada bizimle iftar yapamadığımız arkadaşlarımız çünkü 4 tabur da operasyondaydı. Bütün sahaya yayılmış bir taraftan Doğu Anadolu'da bir taraftan Güneydoğu Anadolu'da bir taraftan Amanoslar'da her tarafa yayılmış ve büyük bir mücadeleyi kararlılıkla ortaya koymuş bir anlayış sergilenmektedir."

"DÜNYAYA MESAJ VERECEĞİZ"

Bakan Soylu, ramazanda duaların memleket, millet ve görevi başındaki güvenlik güçleriyle birlikte olduğunu belirterek, "Herkes bu güzel ayda ellerini semaya açmış memleketimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için büyük bir anlayışı ve Cenab-ı Allah'a yakarışı sergilemektedir." diye konuştu.

Soylu, Güneydoğu'dan Trabzon'a gelenlere gösterilen alaka ve buradan oraya gidenlerin görmüş oldukları ve yaşadıkları muhabbetin, bu meselenin en önemli çözüm anahtarı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elbetteki terörle mücadeleyi yapacağız ama bir taraftan da kaynaşmayı, birliği, beraberliği bütün dünyaya göstereceğiz. En son iki tane AT-4 dediğimiz yeni nesil helikopter, uçak, tanksavar, tank bütün bunlara yönelik olumsuzluk oluşturacak malzemeleri yakaladık. Kimden geliyor bunlar? Kimden geldiği apaçık ortada. PYD'ye, PYD'den Türkiye sınırlarının hemen içerisine girebilmek için planlar gerçekleştiriliyor. Yapılması gereken şu, topyekün bu mücadeleyi gerçekleştireceğiz ve bütün dünyaya bir mesaj vereceğiz, coğrafyamızda ve güzel ülkemizde kimseyi oynatmayız ve buna müsaade etmeyiz.

Hafta sonu bütün Mardin, Diyarbakır ve Batman otelleri ful, geçen sene sinek avlıyorlardı. Bunu tam anlamıyla devam ettiren bir anlayışı gerçekleştireceğiz. Bunu ne sağlayacak? Orada istihdam, milletin işinin olması sağlayacak. Neyi engelleyecek? Bir taraftan göçü engelleyecek bir taraftan terörün oradaki istismarını engelleyecek ama yapacağımız çok şey, atacağımız da çok adım var. Bunu da inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz ve ortaya koyacağız. Hiç endişe etmeyin Allah milletimizin, bu güzel ülkenin yardımcısıdır."