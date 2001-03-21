Soylu, 'Kılıçdaroğlu'nu FETÖ Genel Başkan yaptı'

27.3.2017 - 01:19

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın FETÖ tarafından Genel Başkan yapıldığını iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'un Tonya İlçesi'nde halka hitap etti, Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

Mevcut sistemi eleştiren Bakan Soylu, "Artık bu sistem arıza çıkartıyor. Bunun için yeni sistemi getirmek istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu nasıl Genel Başkan oldu? Kasetle. Peki kaseti kim yaptı? FETÖ yaptı. Bunu Türkiye'nin her yerinde söylüyorlar. Peki bugün niye kol kolalar? Bu milletin başına musibet getiren FETÖ ile bugün neden kol kolalar? Gördün; bu bir hain, bu bir alçak. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Son haber bu. Bunu daha kimse bilmiyor. FETÖ'nün temsilcileri olduğu uzakdoğu ülkeleri var ya. CHP yıllardan beri sandık temsilcisi vermiyor ama şimdi sandık temsilcisi vermeye çalışıyor. Nereden? FETÖ'den, FETÖ'den. Bu millet her şeyi görüyor" diye konuştu.

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