Süleyman Soylu: Akşam yiyip içip sabah açlık grevi yapıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevlerinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça hakkındaki "DHKP-C örgütüne bağlı oldukları" iddiasını sürdürerek, "Biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu şunları söyledi:

AKŞAM YİYORLAR İÇİYORLAR SABAH GREVE GİDİYORLAR

"Akşam yiyorlar, içiyorlar, sabah oraya gidiyorlar!" Bu mu şimdi akademisyen? OHAL'den sonra 25 kez gözaltına alınmış. Sonra greve başlamışlar. Yiyorlar, içiyorlar, ertesi sabah 9'da oradaki yerlerine gidiyorlar. Doktora muayeneye gidiyorlar, kendi istedikleri gibi rapor vermedi diye doktoru hedef gösterip linç etmeye çalışıyorlar. Meclis'teki iki parti de bunlara sahip çıkan, bunları mağdur gibi gösteren bir anlayış ortaya koyuyorlar. Böyle bir kişiye devletin neden maaş verdiğini, çocuklarımızın eğitimlerini bunlara mı teslim edeceğiz?"