Süleyman Soylu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı anlattı

Törende konuşan Süleyman Soylu, yaklaşık 1 haftadır kamuoyunun ve basının takip ettiği açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olayına ilişkin dün açıklama yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"AKŞAM YİYORLAR, SABAH AÇLIK GREVİ YAPIYORLAR"

"İki kişinin kamudan ihracı üzerine sözde açlık grevi başlatan bir sözde akademisyen ile öğretmen hakkında kamuoyunu bilgilendirme noktasında dün ifadelerim olmuştu. Ankara'da açlık grevi yapıyorlar. Dün söyledim. Sabah saat 09.00'da açlık grevine başlıyorlar, akşam açlık grevi sona eriyor, evlerine gidiyorlar, yemeklerini yiyorlar, gıdalarını alıyorlar, sabahleyin tekrar sözde açlık grevlerine başlamaya ve kamuoyunu, milletimizi ve esas itibarıyla zihinlerinin arkasındaki planlarını işlerliğe geçirmeye çalışıyorlar.

"HANGİNİZ EVLADINIZI BU ÖĞRETMENLERE TESLİM EDERSİNİZ"

Bu kişilerin yasa dışı DHKP-C terör örgütüyle iltisaklı olduklarına, bu gerekçeyle defalarca gözaltına alındıklarına ve haklarında yasal işlem yapıldığı konusunda kamuoyuna bilgi vermiştim. Burada anneler ve babalar, aileler, öğretmenler var. Hangi biriniz evladını ilkokula, ortaokula, üniversiteye gönderirken, bir suç makinasının onu eğitmesini ve öğretmesini istersiniz?

Hangi birinizin vicdanı, aklı bunu kabul eder? Dün, biz bu açıklamayı gerçekleştirdikten sonra muhalefet partisinin yöneticileri devreye girip, bunların ne kadar da masum olduklarını ifade etmeye çalıştı."

NURİYE GÜLMEN'İN 12 CEZA DAVASI VAR

Tören katılımcılarına hazırlanan fotobloklardan, Nuriye Gülmen'in 12 ceza davası olduğunu gösteren ve bunları okuyan Soylu, "Güya bu akademisyen... 12 ceza davası... Bir tanesi Ankara'dan 2017, bir tanesi Eskişehir'den 2015, bir tanesi İstanbul'dan 2016, bir tanesi Eskişehir'den 2015, bir tanesi Eskişehir'den 2015, bir tanesi Eskişehir'den 2014. O da Yargıtay'da.

Bir tanesi İstanbul'dan 2015, bir tanesi Ankara'dan 2017, bir tanesi Ankara'dan ağır ceza mahkemesinde 2017, bir tanesi Eskişehir'de 2017, bir tanesi Eskişehir'de 2016, bir tanesi Ankara'da 2017. Yani soruşturmalar yapılmış, davalar açılmış ve davalar yürüyor. 12 ceza davası...

BUNLAR TRAFİK SUÇU DEĞİL

Bunlar trafik suçu dolayısıyla park cezaları değil. Bunlar her biri terör örgütüne mensup olmak suretiyle gerçekleştirilen, hukukun işlediği ve ülkemizde bir terör örgütü olan DHKP-C'ye mensup olmak suretiyle açılmış olan ve yürütülen davalar." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÇATIŞMA"

Alınan istihbaratlar ve yapılan takipler sonucu yaklaşık bir ay önce Tendürek Dağı'na İran'dan terörist bir grubun sızmasını tespit ettiklerini belirten Soylu, "Bunun üzerine hemen çok yakında bulunan güvenlik kuvvetlerimiz devreye girmişler. 2 gün önce saat 16.10'da gerçekleşen bu hadiseden hemen sonra bu sabah saat 03.00'a kadar büyük bir çatışma gerçekleşmiştir. Her birinizin gurur duyacağı mücadeleyi kahraman evlatlarımız gerçekleştirdi" diye konuştu.

GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE

Çatışmalar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Çatışmanın büyük bir kısmı 30 ila 40 metre karşılıklı devam etti. O mesafade gö ğüs göğüse mücadele eden evlatlarımızdan şehit vermedik. Terör örgütü kalleş bir örgüt. Ya patlamalarla ya da uzaktan kanas dediğimiz suikast silahlarıyla bunları gerçekleştiriyor. Bir korucumuzu 3 de jandarmamızı bu uzaktan suikast silahlarıyla şehit verdik" dedi.

"TENDÜREK'TE SON 30 YILIN EN BÜYÜK TERÖR OPERASYONLARINDAN BİR TANESİ SONA ERDİ"

"Güvenlik güçlerimiz, dün sabah itibariyle 9 teröristi etkisiz hale getirdiler. Gece yarısı bu sayı saat 01.00 gibi 25 teröriste çıktı. En son 5 terörist daha tespit edildi. Biz de harekat merkezinden takip ettik ve o 5 terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar orada büyük bir mücadele ortaya konuldu. Tendürek Dağı'nda uzun yıllardan beri Kars, Ağrı'ya Doğubayazıt'a baskı kurmak suretiyle etkisi altına almaya çalışan teröristlerin büyük bir kısmı kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde 29 terörist etkisiz hale getirildi. Tendürek'te son 30 yılın en büyük terör operasyonlarından bir tanesi sona erdi."

AÇLIK GREVİ YAPAN EĞİTİMCİLER HAKKINDAKİ İDDİALARI YİNELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmelerini protesto için açlık grevi yapan ve sonrasında tutuklanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça hakkında dün Ankara'da yaptığı açıklamalarını hatırlatarak iki eğitimcinin "DHKP-C üyesi" olduğu iddialarını yineledi.

Soylu, akademisyen Nuriye Gülmen hakkında açılan 12 ceza davası olduğunu Semih Özakça hakkında da 4 ceza davasının devam ettiğini belirtti. Soylu, ceza davalarının neler olduğunu ve hangi mahkeme tarafından açıldığını tek tek okudu.

"DHKP-C'YE MENSUP OLMAK SURİTEYLE AÇILMIŞ OLAN VE YÜRÜTÜLEN DAVALARDIR"

Soylu, "Hangi anne baba evladını üniversiteye gönderirken, bir suç makinasının onu eğitmesini ve öğretmesini ister? Hangi birimizin vicdanı bunu kabul eder. Dün bu açıklamayı yaptıktan sonra hemen muhalefet partisinin yöneticileri devreye girip bunların ne kadar masum olduklarını ifade etmeye çalıştılar. Nuriye Gülmen'in 12 tane ceza davası var. Bunlar trafik suçu nedeniyle park cezaları değil her biri terör örgütüne mensup olmak suçuyla gerçekleştirilen ve hukukun işlediği ve bu ülkede bir terör örgütü olan DHKPC'ye mensup olmak suretiyle açılmış olan ve yürütülen davalardır. Semih Özakça hakkında da 4 ceza davası devam ediyor" dedi.

Konuşmasının son bölümünde mezunlara seslenen Süleyman Soylu, " Çok önemli bir mesleğe, şerefli bir mesleğe adım atıyorsunuz. Devlette bir takım meslekler vardır. Polislik anlamlı bir meslektir, emekli olana kadar bunun bilincinde hareket etmek durumundasınız" ifadelerini kullandı.

499 MEZUNUN SEVİNCİ

Öte yandan düzenlenen törenle 499 öğrenci mezun oldu. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile veliler katıldı.

Okulu dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri Süleyman Soylu, Vasip Şahin ve Selami Altınok tarafından verildi. Öğrenciler hep bir ağızdan yemin etti. Kep attıktan sonra mezunlar birbirlerine sarılarak mezuniyet sevinçlerini yaşadılar.







