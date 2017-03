Süleyman Soylu: 'Yaklaşık 60 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde devam eden operasyonlara ilişkin, “Orada yaklaşık 60 terörist etkisiz hale getirildi. Bizim evlatlarımız sığınak sığınak her yere girdi” dedi.

Adana üzerinden Hatay’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın ilçelerini tek tek gezerek Anayasa referandumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Soylu’ya AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Adem Yeşildal, Mehmet Öntürk, Hacı Bayram Türkoğlu, eski Milletvekili Mehmet Soydan, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, ilçe başkanı Ayhan Bodur ile partililer eşlik etti.

AK Parti İskenderun ilçe teşkilatı önünde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, “Uzun yollardan geliyoruz. Dün Diyarbakır’daydık, dün Kulp’taydık, dün Hani’deydik, dün Silvan’daydık, bir gün önce Erciş’teydik, Van’daydık, Siirt’teydik, Hakkari’deydik, Yüksekova’daydık. Size bunu sadece şunun için söylüyorum. Bilesiniz İskenderunlular, burada ay yıldızlı bayrak nasıl gelincik tarlasıysa, bu saydığım yerlerde de ay yıldızlı bayraklarla size selam getirdim” dedi.

250 yıl önce bugünkü hizmetleri Osmanlı’ya yaptırmadıklarını dile getiren Bakan Soylu, “80 darbesinden, 28 Şubat’tan artık yorulduk. Bu ülkede Gezi olaylarından yorulduk. 17-25 Aralık darbesinden yorulduk. 6-7 Ekim olaylarından yorulduk. 15 Temmuz’dan yorulduk artık, yorulduk, yorulduk. Gezi olaylarından bir gün öncesini de hatırlıyoruz. Bu ülkede yüz milyar dolarlık yatırım yapılmıştı. Herkes umutluydu. Bir taraftan barajlar, bir taraftan şehir hastaneleri, bir taraftan yüksek hızlı trenler, bir taraftan evet üçüncü boğaz köprüsü.

Nedir üçüncü boğaz köprüsü? İpek yolunun şahikası. Üzerinden ilk kez Asya ile Avrupa’yı birleştirirken demiryolu geçecekti. Niçin yapıyoruz biz Marmarayı? Niçin yapıyoruz yüksek hızlı trenleri? Ey İskenderunlular derdimiz var. 250 yıl önce biz bunları yapmak istedik. Süveyş Kanalını yapmak istedik. 250 yıl önce Don-Volga arasını da yapmak istedik. Türkiye’ye yaptırmadılar. Osmanlı’ya yaptırmadılar. Bugün yapıyoruz ki, dün bize beceremezsiniz diyenlere, dün bize yapamazsınız, dün bize gerçekleştiremezsiniz diyenlere ’evet biz beceririz, biz yaparız, biz gerçekleştirebiliriz’ diye, bütün dünyaya ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkede artık PKK’nın adını hiç kimsenin anmayacağını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Yüzde 10’un üzerine çıkınca PKK’nın sözcüleri ne dediler? ‘TC’yi tükürüğümüzle boğarız’ dediler. Hatırlıyor musunuz? Hiçbir şey söylemenize gerek yok. Bu milletin iradesiyle devlet gereğini yaptı. Bunu söyleyen şimdi nerede biliyor musunuz? Kodeste. Bu milletin birliğine, bu milletin kardeşliğine, bu milletin beraberliğine nifak sokmak isteyen, fitne tohumu ekmek isteyen, kim varsa bilsin ki gereği bu ülkede yerine getiriliyor ve getirilecek. Bu kadar basit. 20 yılı aşkındır girilmedik yere girdik. Her türlü tedbirimizi alıyoruz ve onlara tarihinin en büyük acılarını tattırıyoruz hiç merak etmeyin. Ne dağlarda, ne de şehirde, arkadaşlarımız her gün ama her dakika enselerinde. Bizim evlatlarımız var ya bizim evlatlarımız. Bizim evlatlar aslanlar gibi kovalıyor. Onlar da fare gibi kaçıyor. Hiç merak etmeyin. Bu büyük mücadele devam edecek. Daha yeni başladığımızı söyleyeyim. Bu ülkede bir daha PKK’nın adını kimse anmayacak. İster DEAŞ olsun, ister FETÖ olsun topu gelsin bize İskenderun yeter.”

Lice’de devam eden operasyonlar hakkında konuşan Bakan Soylu, “Gecenin saat on birinde atladım Diyarbakır’a gittim. Orada operasyon yürüyordu ve hala operasyonlar devam ediyor. Bizim evlatlarımız yürütüyorlar. Orada o hafta içerisinde yaklaşık 60 teröristi etkisiz hale getirdiler. Bizim evlatlarımız sığınak sığınak her yere girdiler” dedi.

1961 anayasası ve 1982 anayasasının bu milletin ızdırabı üzerine kurulmuş anayasalar olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Bu anayasalar bizim milletin değerlerini, geleneklerini, medeniyetini taşımıyor. Bizi birlikten beraberlikten ayırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu anayasalar hayırsız anayasalardır hayırsız. Ve hayırsız anayasa olduğu gibi de 16 Nisan’da da inşallah gereğini milletimiz yerine getirecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ezanlar ve şu ay yıldızlı bayrak, bizim memleketimizde ebediyen olacaktır ve semayla buluşacaktır. Biz eksik kalsak bile, onun sahibi var Allah’tır, Allah’tır, Allah’tır” dedi.

Daha sonra Bakan Soylu seçim otobüsüyle İskenderun’dan ayrılarak, Belen ilçesine doğru yola çıktı.

Mustafa Mert