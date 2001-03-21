Süper lüks Kervansaray oteli icrada yarı fiyatına satıldı

22.3.2017 - 00:10

Kervansaray Grubu’na bağlı Bodrum’daki otel, bugün yapılan icra ihalesi ile satıldı. 94 milyon 239 bin TL bedel belirlenen otel 47 milyon 150 bin TL’ye satıldı. Grubun Antalya Lara’daki otelin icra ihalesi ise önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak.

Kervansaray otelleri, Bursalı Sayılgan Ailesi’ne ait. Sayılgan ailesi, daha çok tekstil sektöründeki yatırımları ile biliniyordu. Ancak, hem tekstil hem turizm sektöründeki yatırımlar bir süredir mali sıkıntılar ile gündemde. Gruba bağlı şirketler tasfiye edilirken, bazıları için de iflas erteleme başvurusu yapıldı.

Ünlü otel az önce icradan satıldı

Kervansaray’ın Bursa, Antalya ve Bodrum’daki üç oteli icradan satışa çıkarılmıştı. Bodrum’daki otel bugün icradan satıldı. Otelin icradan satışını, alacaklı konumdaki Mega Varlık Yönetim AŞ. istedi. Şirket, alacağına karşılık otelin icradan satışını istedi.

47 MİLYON LİRAYA İHALE EDİLDİ

 İhale, Bodrum İcra Müdürlüğü’nde kısa süre önce sonuçlandı. 94,2 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılan otel için teklif veren olmadı. Böylece, 47 milyon TL’ye otel Mega Varlık’a ihale edildi. İcradan satışlar, açık artırım süreci, belirlenen bedelin yüzde 50'si üzerinden başlıyor. 478 odalı otelde, çok sayıda bağımsız yapı da bulunuyor.

Bu arada 47 milyon liralık bedel de, otelin mülkü ve içindeki varlıklara değil, kalan üst kullanım hakkına karşılık.

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