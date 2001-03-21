Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı top atışlarıyla vurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri akşam saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri havan ve füzelerle vurdu.



Sarraf, Kelez, Sallur köyleriyle Tüffahiye tepesinin hedef alındığı saldırılara, muhalifler de karşılık verdi.

Kısa süreli çatışmada muhalifler, rejim güçlerine ait bir aracı vurdu, rejim askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Bölgedeki çatışma sesleri Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.