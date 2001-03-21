Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

29.5.2017 - 00:08

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye  kırsalındaki Türkmendağı'nı top atışlarıyla vurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri akşam  saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri havan ve füzelerle  vurdu.

Sarraf, Kelez, Sallur köyleriyle Tüffahiye tepesinin hedef alındığı  saldırılara, muhalifler de karşılık verdi.

Kısa süreli çatışmada muhalifler, rejim güçlerine ait bir aracı vurdu, rejim askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Bölgedeki çatışma sesleri Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinden de  duyuluyor.

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