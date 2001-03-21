Suriyeli ressamdan anlamlı tablo

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine sığınan Suriyeli Ressam İbrahim Dehlil, çizdiği Türk askerinin Suriyeli bir çocuğu kucakladığı tabloyu Vali Güngöz Azim Tuna’ya hediye etti.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Çalışma Grup Başkanlığı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ceylanpınar Sosyal Hizmetler binası içerisinde hizmet verecek olan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Çalışma Grup Başkanlığında yabancı uyruklu vatandaşların yeni kayıt, kimlik çıkarma, evlilik işlemleri, yurt içi yol izni ve yurt dışı çıkış izni gibi işlemleri yapılacak.

Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın yanı sıra, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Yaptıklarımızın mükafatını bu dünyada bile alıyoruz”

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna burada yaptığı konuşmada, “Bu çalışma ofisiyle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin, misafirlerimizin, iş ve işlemleri çok daha hızlı, kaliteli ve verimli yapılacaktır. Suriyeliler bizim kardeşimiz, inancımız gereği biz kardeşiz kardeşlik hukukun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Şanlıurfa olarak biz bu kardeşlerimize gerekenin zirvesini yapıyoruz. 500 bin civarındaki misafirimizi 5-6 yıldır burada evimizde misafir ediyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Onlara ensar ruhuyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun mükafatını öteki dünyada zaten göreceğiz ama inşallah bu dünya da Allah bize gösterecektir ve gösteriyor. Başımıza gelebilecek her türlü musibetlerden, belalardan bizi muhafaza ederek bize yardım ediyor. Hemen yanı başımızda biliyorsunuz savaş var, kan, gözyaşı var, acılar ve zulümler var ama biliyorsunuz devletimizin sınırları içerisinde biz huzur, barış ve güvenlik içerisinde yaşıyoruz. Bu tamamen bizim birbirimizi sevmemize, birbirimize destek olmamıza, yardımlaşmamıza bağlıdır. Bunu yapamazsak o zaman bizde aynı akıbete uğrarız Allah korusun” dedi.

Suriyeli ressamdan anlamlı hediye

Açılış kurdelesini kestikten sonra binayı gezen Vali Tuna’nın yanına gelen Suriyeli Ressam İbrahim Dehlil tablo hediye etti. Türk askerinin Suriyeli bir çocuğu kucakladığı tabloyu alan Vali Tuna, İbrahim Dehlil’e teşekkür ederek tablonun Göç İdaresi Müdürlüğü Çalışma Grup Başkanlığı duvarına asılmasını istedi.

Öte yandan Ceylanpınar’da hizmete açılan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Çalışma Grup Başkanlığının iş ve işlemlerini merkeze gelerek yapmaya çalışan birçok yabancı uyruklu vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında önemli bir adım olduğu da ifade edildi.

Vali Tuna Göç İdaresi Müdürlüğü Çalışma Grup Başkanlığını gezip dışarı çıktığında Suriyelilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Kapıda bekleyip Türk Bayrakları sallayan Suriyeliler, kendilerine sahip çıktığı için Vali Tuna nazarında Türk halkına teşekkür ettiler.

Şinasi İnan - Uğur Kuş