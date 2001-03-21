Suudi Arabistan, Katar krizini Kabe'ye taşıdı

Umre ziyaretini yapan bazı Katar vatandaşlarının, Kâbe'nin de içerisinde bulunduğu Mescid-i Haram'a girişine izin verilmediği rapor edildi.

Doha merkezli Al Sharq gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistanlı yetkililer yeni bir kriz daha çıkardı.

"MESCİD-İ HARAM'A GİRİŞ İZNİ VERİLMEDİ"

Katar’daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi’ne iletilen şikayetler arasında, Mekke’de umre ziyaretini yapan Katar vatandaşlarının, Kâbe'nin de içerisinde bulunduğu Mescid-i Haram’a girişine izin verilmediğine yer verildi.

İNSAN HAKLARI İHLALİ

Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Damir el Merri olayı, dini ritüellerin yerine getirilmesine ilişkin insan hakları anlaşmalarınca güvence altına alınan hakların açık bir ihlali şeklinde yorumladı.

BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR UYGULAMA OLMADI

İslam dinindeki hac ibadetinin yerine getirildiği yer olan Mescid-i Haram’a girişlerde, Suudi Arabistanlı yetkililerin milliyet ya da mezheplere özel bir uygulamasının olmadığı biliniyor. Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.