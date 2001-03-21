Suudiler Müslüman Alimler Birliği Başkanı'nı terörist ilan etti

Suud, BAE, Bahreyn ve Mısır 'dan ortak bilidiri: Katar'a karşı yeni hamle..

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır ortak bildiri yayınladı. Bildiride Katar'daki 59 kişi ve 12 kuruluşun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edildi. Reuters listede Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığını açıkladı. Mısırlı olan Karadavi, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) liderlerinden biri olarak biliniyor.

Dört ülkenin yayınladığı bildiride 59 kişi ve 12 kurum yer alıyor. Reuters'in haberine göre listede Karadavi'nin yanı sıra ülkenin önde gelen iş adamları ve politikacılar yer alıyor.



MISIR O İDDİAYI BM'YE TAŞIDI

Öte yandan Mısır, Katar'ın, Irak'ta avlandıkları sırada kaçırılan kraliyet ailesi üyelerinin serbest bırakılması için terörist gruplara yaklaşık 1 milyar dolar fidye ödediği iddiasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı ve soruşturma istedi. Mısır başvurusunda 'Bu iddia doğrulanırsa teröre açık bir destektir' dedi.