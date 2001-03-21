Tahliyeci hakim ve savcılar meslekten ihraç edilsin

1.4.2017 - 00:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdiği iple tehdit eden Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Atilla taş gibi serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu Gazetesi yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu tutuklanmıştı.

ERDOĞAN’A HAKARET EDEN GAZETECİ SERBEST
İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, 21 tutuklu sanığa tahliye kararı verdi. Serbest bırakılanlar arasında Gökçe Fırat Çulhanoğlu’da var.

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET ETMİŞTİ
Gökçe Fırat Çulhaoğlu sosyal medyada yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı asmakla ve kazığa oturtmakla tehdit etmişti.

Fetullahçı terör örgütünün medya ayağının bugün skandal biçimde tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi. Gazeteci Cem Küçük Twitter’da tahliye edilen teröristlerin deniz yoluyla kaçacaklarını iddia etti.

cem1

cem2

cem3

 

cem4

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret