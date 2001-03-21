Tahliyeci hakim ve savcılar meslekten ihraç edilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdiği iple tehdit eden Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Atilla taş gibi serbest bırakılanlar arasında yer aldı.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu Gazetesi yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu tutuklanmıştı.
ERDOĞAN’A HAKARET EDEN GAZETECİ SERBEST
İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, 21 tutuklu sanığa tahliye kararı verdi. Serbest bırakılanlar arasında Gökçe Fırat Çulhanoğlu’da var.
CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET ETMİŞTİ
Gökçe Fırat Çulhaoğlu sosyal medyada yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı asmakla ve kazığa oturtmakla tehdit etmişti.
Fetullahçı terör örgütünün medya ayağının bugün skandal biçimde tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi. Gazeteci Cem Küçük Twitter’da tahliye edilen teröristlerin deniz yoluyla kaçacaklarını iddia etti.