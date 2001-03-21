Tanju Çolak'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

Tanju Çolak'ın o fotoğrafı ortaya çıktı
13.6.2017 - 12:56

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkentte bir organize suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen, eski futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden diğer şüphelilerin de gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, 10 Haziran'da Ankara merkezli operasyon başlatılmış, birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Çolak'ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürülüyor.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR


 

Tanju Çolak şebekenin şöhret yüzü

Gözaltına alınan ’a çeksenet karşılığı mal veren iki kişi paralarını alamayınca tehdit edildiklerini ve işkence gördüklerini iddia etti

Eski futbolcu Tanju Çolak'ın gözaltına alındığı Ankara merkezli operasyon devam ediyor. Tanju Çolak'ın dolandırıcılık şebekesinin 'şöhret yüzü' olduğu belirlendi.

SABAH, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğ'ü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ulaştı. Ankara Organize ekipleri, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, adam yaralamak, gasp ve tehdit' iddiasıyla İsmail Altınok grubunu takibe aldı. İsmail Altınok grubunun kumar oynattığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı ve hedeflerindeki şahıslara karşı tehdit, işkence ve zor kullandıkları tespit edildi. Suç şebekesinin başı olan Altınok ile Tanju Çolak'ın irtibatı ortaya çıktı.

İfadeler doğrultusundaki tespitlere göre; ünlü olma avantajını kullanan Çolak, şirketlerden çek veya senet karşılığı yüklü miktarda mal aldı. Çolak'ın verdiği çekler karşılıksız çıkarken senetler için ise ödeme yapmadı. Çolak'ın mal aldığı kişiler paralarını almak için hukuki işlem yapacaklarını söylediklerinde ise devreye İsmail Altınok grubu girdi. Tehdit ve şantajla işadamlarının gözünü korkutmaya çalıştılar, alacakları konusunda ısrarcı olan işadamlarına ise işkence yaptılar. İsmail Altınok ve Tanju Çolak çek-senet karşılığı aldıkları malları da nakit paraya çevirdi. Soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli çok sayıda ilde 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü yöneticisi İsmail Altınok, Levent Çiçek ve Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan Çolak'ın da alacaklılara işkence yapılırken orada bulunduğu ve adamları dövdüğü iddia edildi.
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret