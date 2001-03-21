Tanju Çolak tövbe etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, çek–senet mafyasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılan eski milli futbolcu Tanju Çolak Hürriyet'e konuştu. Çolak, "Gerek şahsımı gerek yakın çevremi rencide edecek gerçekten uzak, hayal ürünü ortaya konan iddialar beni ve ailemi derinden yaralamıştır. Bugünden itibaren ülkesine, halkına, insanlarına karşı sevgi ve sorumluluk duyan, bunu hisseden ve hissettiren Tanju Çolak olarak yaşamaya devam edeceğim” dedi.



Tanju Çolak, Ankara'da 'Kürt Ahmet' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Çolak'ın alacakları için çeteyle anlaşmakla suçlandığı ortaya çıkmıştı.

DERİNDEN YARALADI



“Gözaltında geçirdiğim dört gün boyunca hakkımda yapılan tek gerçek haber İstanbul’daki ikametimden sabah 07.00 sıralarında gözaltına alınıp Ankara’ya getirilmiş olduğum bilgisidir. Gözaltına alındığım dört gün boyunca gerek şahsımı gerek yakın çevremi rencide edecek gerçekten uzak, hayal ürünü ortaya konan iddialar beni ve ailemi derinden yaralamıştır. Gerek beni bağrına basmış olan devlet büyüklerimin gerekse de sevgisini hiçbir zaman esirgememiş Türk halkının, ailemin ve dostlarımın bana yakıştıramayacağı, onlara karşı mahcubiyet yaratacak hiçbir eylem içerisinde yer almam mümkün değildir.



KAMUOYU VİCDANINA BIRAKIYORUM



Yapılan haberlerde hiç ilgim ve alakam olmadığı halde, bazı kişi ve gruplarla ilişkilendirildiğim gibi henüz Sorgu Hâkimliği’ne dahi çıkmamış iken bazı görsel ve yazılı medya organlarında tutuklandığım yönünde haberler verilmiş olmasını kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Şu bilinmelidir ki aklın yolu olmadan adaleti uygulamak mümkün değildir, bu itibarla dosyam üzerinde gerek hukuki gerek vicdani sentezi yaparak hakkımda bu kararı veren Yüce Adalet’in saygın temsilcilerini de saygıyla anmak isterim. Gözaltına alındığım andan itibaren desteklerini ve hukuksal çabalarını esirgemeyen Avukat Alper Etikan ve Avukat Ertan Sütçü’ye de çok teşekkür ederim.



NEFER GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM



Bugünden itibaren ülkesine, halkına, insanlarına karşı sevgi ve sorumluluk duyan, bunu hisseden ve hissettiren Tanju Çolak olarak yaşamaya devam edeceğim. Kamu vicdanında ve Yüce Türk Adaleti nezdinde en kısa süre içerisinde aklanacağı umudu ve dileğini taşırken, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemin aydınlık yarınları için bir nefer gibi çalışmaya devam edeceğimi ve bunu da bir görev olarak addettiğimi kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.

TANJU ÇOLAK'IN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON NE?

AA'nın haberine göre yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, 10 Haziran'da Ankara merkezli operasyon başlatılmış, birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Çolak’ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı iddia ediliyordu.

'KÜRT AHMET' GRUBUNA OPERASYON

Tanju Çolak'ın gözaltına alındığı operasyon Ankara genelinde faaliyet gösteren ve liderliğini 'Şahin T.'nin yaptığı 'Kürt Ahmet' grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenmişti.



10 Haziran'da başlatılan operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 21 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 çelik yelek, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda mermi, çek, senet ve başkalarına ait tapu asılları ile fotokopileri ele geçirildi. Ayrıca örgütün kasası olduğu değerlendirilen Ö.M.K ve Ü.B isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçen 200 bin liraya el konuldu.

Operasyon kapsamında suç örgütü üyelerinden birine ait çiftlik evine düzenlenen baskın sırasında 15 Temmuz şehitlerinden Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da kullanıldı