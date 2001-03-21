Tartışmalı atamada ŞOK gelişme

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi'nin İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreterliği görevine atanan eşi Derya Bağ’ın istifa ettiğini açıkladı. Günlerdir tartışılan atamayla ilgili eleştirileri bugün Twitter adresinden yanıtlayan Rektör Bağ, "Pamukkale Üniversitesi ya da başka üniversitelerde eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri Pamukkale Üniversitesi'nde çalışıyordu. O zaman her şey normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu? Şimdi dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye?" demişti. Ancak YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, atamanın iptalini istedi. Rektör Bağ ise ikinci açıklamasında eşinin istifa ettiğini duyurdu.

İmam hatip ortaokulunda görevli eşini İslami İlimler Enstitüsü’ne Enstitü Sekreteri olarak atayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ gelen tepkiler ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın duruma müdahale etmesi ardından eşinin istifa ettiğini duyurdu. Prof. Dr. Bağ yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz İslami İlimler Enstitüsü Sekreterliği’ne yapmış olduğum atama, yasal mevzuata uygun olmakla birlikte toplum vicdanında oluşturduğu olumsuz yankılar nedeniyle eşim Derya Bağ memuriyet görevinden istifa etmiş olup üniversitemiz ile ilişiğini kesmiştir” dedi.

TWITTER'DAN SAVUNMUŞTU

Nisanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Pamukkale Üniversitesi’ne asaleten rektörlük ataması yapılan Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın, Bereketli İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen olan eşi Derya Bağ’ı, aynı üniversitenin İslami İlimler Enstitüsü’ne Enstitü Sekreteri olarak ataması gündem olmuştu. Konuyla ilgili ulaştığımız Rektör Bağ “Ben söyleyeceğimi söyledim” diyerek, görevlendirmede değişiklik olup olmayacağıyla ilgili soruları yanıtlamazken, Twitter’dan yaptığı açıklamada ”Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce, kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri Pamukkale Üniversitesi’nde çalışıyordu. O zaman her şey normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorunu yoktu da şimdi mi problem oldu? Şimdi dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye? Ben rektör olunca mı yasa değişti?” dedi.

BİRKAÇ SAAT SONRA İSTİFA AÇIKLAMASI GELDİ

Bu duyurunun üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından Rektör Bağ bu defa eşinin istifa ettiğini “Üniversitemiz İslami İlimler Enstitüsü Sekreterliği’ne yapmış olduğum atama, yasal mevzuata uygun olmakla birlikte toplum vicdanında oluşturduğu olumsuz yankılar nedeniyle eşim Derya Bağ memuriyet görevinden istifa etmiş olup üniversitemiz ile ilişiğini kesmiştir” sözleriyle açıkladı.



'Dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye'



YÖK BAŞKANI İSTİFASINI İSTEDİ

İstifanın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın talimatıyla yapıldığı öğrenilirken YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bir üniversite rektörümüzün, eşini üniversite bünyesinde bir idari göreve ataması ve buna yönelik eleştiriler son günlerde kamuoyunda yer almıştır. Bu atama yasalara uygun olsa bile etik değerler açısından uygun değildir. Özellikle akademi camiası olarak bizlerin bu gibi konulara yasaların verdiği serbestliğin ötesinde hassasiyet içinde yaklaşmamız icap ediyor. Dolayısıyla kamuoyunun bu atamaya gösterdiği tepkinin yerinde olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ilgili sayın rektörden kamu vicdanını rahatsız eden bu atama işleminin iptalini istenmiştir.”