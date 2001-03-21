Tatvan ve Şemdinli’de 17 terörist öldürüldü

28.3.2017 - 16:55

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis’in Tatvan ilçesinde icra edilen hava destekli operasyonda 13, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Bitlis’in Tatvan ilçesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonda toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Diğer yandan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca, üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İlker Turak

Bitlis'te PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

PKK'NIN YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 2 M-16 piyade tüfeği, Dragunov keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfek, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, yedi el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

Bitlis'te PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

Bitlis'te PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

Bitlis'te PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

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