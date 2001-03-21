Tayfun Talipoğlu'na bir saat kalp masajı yapılmış

Gazeteci ve televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu, İzmir’deki evinde kalp krizi getirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce de kalp krizi geçirdiği belirtilen Tayfun Talipoğlu’nun oğlu Candaş Talipoğlu, "Kitabı kısa süre önce çıkmıştı. Bu hafta sonu da albümü çıkacaktı. Kendisine görmek kısmet olmadı. Onun bıraktığı yerden biz devam edeceğiz. Sevenleriyle kendisini en azından albümüyle buluşturacağız" dedi.

Tayfun Talipoğlu İzmir'de yaşadığı evde fenalaşarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tayfun Talipoğlu, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberin ardından Tayfun Talipoğlu'nun oğlu babasının vefatı hakkında açıklama yaptı. "Bu geçirdiği üçüncü kalp kriziydi. Daha önce de bu tarz rahatsızlığı olmuştu. Stent takılmıştı. Herhalde yakın aralıklarla üst üste gelince bu sefer bünyesi dayanamadı" dedi. Talipoğlu, "Yol hikaye kitabını yeni çıkarmıştı, çok istiyordu. Bu hafta içinde ya da hafta sonu için albüm çıkarmak istiyordu. Kendisinin görmesi kısmet olmadı" diye konuştu. Tayfun Talipoğlu için ilk cenaze töreninin yarın sabah Ankara’da Oran’daki cemevinde olacağı, ardından da öğlende Kocatepe Cami’nde kılınacak namazdan sonra son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

CENAZEYİ ALMAK ÜZERE OĞLU GELDİ

Savcının hastanedeki ilk incelemesinden sonra Tayfun Talipoğlu’nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ankara’da bulunan oğlu Candaş Talipoğlu da İzmir’e geldi. Adli Tıp Kurumu önünde işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Candaş Talipoğlu, babasının daha önce iki kez kalbiyle ilgili sağlık sorunu ile karşılaştığını söyledi. Candaş Talipoğlu, "Krizler yakın aralıklarla üst üste geldi. Bünyesi dayanmadı. Arkadaşları kalp masajı yapmışlar ama olmadı. Defin için ilgileniyoruz. İşlemler bittikten sonra defin Ankara’da olacak. Perşembe günü yapacağız töreni" dedi.

Uzun yıllar gazetecilik yapan babasının kısa süre önce kitabının çıktığını, bu hafta sonu da yeni albümünün çıkacağını anlatan Candaş Talipoğlu, şöyle devam etti:

"Bam Teli’yle uzun süre önce tanındı. Mesleğe gazetede başladı. Söylenecek fazla bir şey yok. Tayfun Talipoğlu’nun bu toplumun kendisine en yakın hissettiği gazetecilerden birisi olduğuna inanıyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Tayfun Talipoğlu o. Bu ülkeye birçok katkısı oldu. Barış ve birliktelik için çaba sarf etti.

Eğitim, bölgesel ekonomik kalkınmalarda çok emek verdi. Herkes tarafından sevilen ender bir insan olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda ’Yol Hikayeleri’ kitabı çıkardı. Bu hafta sonu da albümü çıkacaktı. Kendisine görmek kısmet olmadı. Onun bıraktığı yerden biz devam ettireceğiz. Sevenleriyle kendisini en azından albümüyle buluşturacağız. Kitapları ve albümüyle bizimle olacak."

"1 SAATTEN FAZLA KALP MASAJI YAPILDI"

Gazeteci Tayfun Talipoğlu’nun ölümüyle ilgili bilgi veren İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "İlk çağrı saat 01.07’de 112 birimimize ulaştı, ekiplerimiz 7 dakika sonra söz konusu adrese ulaştı. Ekiplerimizin yaptığı ilk kontrolde sayın Talipoğlu’nun ’eks’ olduğu belirleniyor ve vakit kaybetmeden görevli arkadaşlarımız evde kalp masajına başlıyor. Yaklaşık 1 saat boyunca evde kalp masajı yapılıyor, daha sonra sayın Talipoğlu, kalp masajına ara verilmeden ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Bu süreçte vücut maalesef cevap vermiyor. Sayın Talipoğlu başarılı bir gazeteciydi ölümü bizleri çok üzdü. Ailesi ve arkadaşlarına sabır diliyorum" dedi.

DAHA ÖNCE STENT TAKILMIŞTI

Tayfun Talipoğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP’nin Aydın’da yaptığı ön seçimde 4’üncü sırada yer aldı. Genel Merkez tarafından, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın birinci sıradan kontenjan adayı olarak gösterilmesiyle milletvekilliği aday listesinde 5’inci sırada yer bulabildi. Talipoğlu, partisi kentten 4 milletvekili çıkarınca Meclis’e gidemedi. Ardından 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerde de aynı sıradan aday olan ve parti örgütleriyle birlikte yoğun seçim çalışması yürüten Tayfun Talipoğlu, o dönemde kendini iyi hissetmeyince Aydın Devlet Hastanesi’ne gitti. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Talipoğlu’na anjiyo yapılmasına karar verildi. 6 Ekim 2015 tarihinde anjiyo olan Talipoğlu’na stent takıldı. Talipoğlu, 2013 yılında da anjiyo olmuştu.