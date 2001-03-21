Tayfun Talipoğlu toprağa verildi

TALİPOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Talipoğlu için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEDE ÇAV BELLA ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Cenaze aracı ilerlerken aracın arkasına, üzerinde "Her türküyü çalmaz bizim telimiz, sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı, seni unutmayacağız." yazılı pankart asan bir grup, Çav Bella şarkısını söyledi.

KARŞIYAKA MEZALIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görülen törenin ardından Talipoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.