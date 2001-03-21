Tayfun Talipoğlu toprağa verildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Talipoğlu için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Talipoğlu için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze aracı ilerlerken aracın arkasına, üzerinde "Her türküyü çalmaz bizim telimiz, sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı, seni unutmayacağız." yazılı pankart asan bir grup, Çav Bella şarkısını söyledi.
Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görülen törenin ardından Talipoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.