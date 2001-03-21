Tayyip Erdoğan bakın kime kızdı

24.3.2017 - 00:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTürk ve Kanal D ortak yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.  Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın kendisini hedef alan sözlerine tepki gösterdi ve 'Steinmeier iyi arkadaş olduğumuz halde beni hedef alan bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı yapmasından dolayı kendisine teessüf ediyorum. Keşke yapmamış olsaydı böyle bir açıklamayı.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ve AB sürecine ilişkin de önemli mesajlar geldi. Erdoğan, şu anda gündeminde Almanya'ya gitmek olmadığını belirterek "16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onlar da karşılaşabilir. Bir hafta 10 gün içinde 15 ülke dolaştım. Bütün gayretimi bunun için koydum. Aynı samimiyeti onlardan görmedik. Hala kabul ettik, ediyoruz gibi yarım yamalak bu tür şeyler yapıyorlar. Türkiye bunları kabullenecek bir ülke değil. Her şey olursa olur, olmazsa olmaz. Sorun bizden kaynaklanmıyor" dedi. Siyasi ve idari anlamda gözden geçirmeler olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı "Genişlemeden sorumlu zat gidiyor bizler için küstah tabirini kullanıyor. Aynaya baksın ya. Küstahlar kalkıp bize küstahlık sergileyemez" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D'nin ortak canlı yayınına katıldı.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın kendisini hedef alan sözlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

Hayır kampanyası yapanlara kapını açıyorsun. Hatta Almanya'nın parlamentosundaki milletvekilleri hayır kampanyası yapabiliyor. Özellikle bunlar AB değerlerini çiğnediler. Bunu söyleyince rahatsız oluyorlar. Hiç istemezdim böyle olsun.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iyi arkadaş olduğumuz halde beni hedef alan bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı yapmasından dolayı kendisine teessüf ediyorum. Keşke yapmamış olsaydı böyle bir açıklamayı.

Almanya'daki faşizan baskıları söylüyorsam tanımı içinde söylüyorum. Nazi diyorsam bunu tanımı içinde söylüyorum. Aynı şey Hollanda için de geçerli. Şansölye sahiplendi. Hani siz kadın haklarını savunuyordunuz. Bayan bakanımı araba içinde hapsedeceksin. Atlarını itlerini köpeklerini sosyal demokratik haklarını kullanmak üzere bulunan Hollanda vatandaşı Türk kardeşlerimin üzerine salacaksın, Trabzonlu Hüseyin'imi köpeklere ısırtacaksın. Doktorlar 3 ay çalışamazsın diyor.

 

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