Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de parlamenter demokrasi diye bir şey olmadığını, parlamenter demokrasi ile vesayet sistemi olduğunu söyledi.

Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de parlamenter demokrasi ile vesayet sistemi olduğunu söyledi. Sistem değişikliği ile ilgili yanlış bilgilendirme konusunda CHP’yi eleştiren Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat hala Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirildiğini bilmiyor. Okumadın, bilmiyorsun, birleşiyor işte, bu kavga olmasın diye bunu yapıyoruz” dedi.

16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin konuşan ve muhalefetin bu konuda vatandaşlara yanlış bilgi verdiğini söyleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bilgi verdi. Erdoğan “Bunlar ‘parlamenter demokrasi’ diyor ya aslında parlamenter demokrasi diye bir şey olmadı bu ülkede. Parlamenter demokrasi ile vesayet sistemi oldu, bunu yaptılar” dedi.

15 Temmuz gecesi yaşananların bu değişimin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Erdoğan, AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin dayanışması ile bir halkoylaması süreci başladığına dikkat çekti. Erdoğan yapılan değişikliğe ilişkin “Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık birleştiriliyor. Ama ana muhalefetin başındaki zat hala Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirildiğini bilmiyor. Okumadın, bilmiyorsun, birleşiyor işte, bu kavga olmasın diye bunu yapıyoruz” diye konuştu.

Geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları anlatan Erdoğan, “Şimdi ise biz diyoruz ki Türkiye bir daha bunları yaşamasın. Bu iş Tayyip Erdoğan’ın işi değil, burada bir yönetim sistemi oluşturuluyor. Bununla uzun on yılları hedefleyen bir adım atıyoruz. Muhalefetin bu konuyu anlatışına baktığımızda anayasa değişikliğinde yer alan 18 madde ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kuyruklu yalan dizisini görüyoruz. Mesela ‘cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedecek’ diyor. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok.Cumhurbaşkanının ülkeyi seçime götürme yetkisi yok. Bir erken seçim kararını cumhurbaşkanının tek başına alma yetkisi yok. Ancak Meclis ile beraber alabilir. İkisi de beraber seçime girecekler. Kararını millet verecek. Bunu da herkes cesaret edemez. Muhtarlıkların, belediyelerin, hele hele daha da ileri gitti, çok üzüldüm buna, hatta lokantaların kapatılmasına 500 tane başkan yardımcısı atanmasından, 18 yaşında milletvekili olup 2 yılda emekliliğe kadar akla ziyan nice yalanlar çıktı karşımıza. Bu yalanların her birisine çeşitli platformlarda cevap veriyoruz. Bizim en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Yalanın en büyük panzehri gerçeklerdir. Bugün burada sizlere sadece tek bir iddia konusundaki görüşlerimi ifade etmekle yetineceğim. Muhalefet yatıp kalkıp ‘tek adam’ diyor. Bunlar okumadıkları, okuduklarını da anlamadıkları için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tek adam rejimini karıştırıyorlar. Bizim getirdiğimiz sistem dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi hükümetin tek kişinin şansında toplandığı, dolayısıyla yürütmedeki çok başlılığın ortadan kaldırıldığı sistemdir. Bunların dillerinden düşürmediği tek adam rejimi ise başka bir şeydir, o 1923’te kapandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokratik bir sistemdir. Cumhurbaşkanı halkın yüzde 50 artı 1 oyu ile seçiliyor. Türkiye’de yüzde 15 ile başbakan gördük. Artık biz bunları görmek istemiyoruz. Her 5 yılda bir sandık ortaya geliyor ve milletin taktiri yenileniyor. Biz 5 yıl önceden 5 yıl sonra yapılacak seçimi göreceğiz. Bu istikrarı, güveni getirecek. Bu ülkede 25 günde hükümet değişti. Böyle bir ülkede istikrar olur mu? 1950’den sonra alın, ortalama 16 ayda hükümetler değişmiştir. Böyle bir ülkede ne güven olur ne istikrar olur” şeklinde konuştu.

Muhalefete dürüst olma çağrısında bulunan Erdoğan, “Dürüst olun da bu ülkenin huzurunu kaçırmayın” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin idaresini ifade ettiğini, tek adam rejiminin ise sadece insanların yönetiminden ibaret olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Biz bunları muhatap almadıkça bunlar cüretlerini artırıyorlar. Mecliste başladıkları fesih yalanını lokantalara kadar indirmelerinin sebebi budur” açıklamasında bulundu.

Derya Yetim